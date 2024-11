Nel secondo turno del campionato di Serie B arriva il secondo pareggio consecutivo per il Catanzaro che contro la Juve Stabia subisce un gol che poi viene annullato per fuorigioco e nel finale va vicino alla conquista dei tre punti ma la gara termina 0 a 0.

Mister Fabio Caserta, nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «Primo tempo nostro un po’ sottotono, ma vanno dati i meriti agli avversari perché sono stati bravi a interpretare la gara. Secondo tempo a favore nostro, positivo non aver preso gol e nel finale abbiamo avuto anche l’occasione di conquistare i tre punti. Risultato giusto».

Esordio positivo per il neo acquisto Pittarello: «Non ho cambiato rispetto al Sassuolo perché volevo dare continuità. Quando Pittarello è entrato ha fatto il suo, ha sfiorato il gol, prestazione positiva per lui». E su Seck e Cassandro: «Sono un po’ indietro di condizione, ma hanno avuto un approccio positivo».

«Il gol annullato ci ha dato una spinta in più - ha continuato Caserta -. C’è stata un po’ di frenesia negli ultimi minuti, potevamo ragionare di più su alcuni palloni». Infine conclude sull’avversario: «Ho visto una squadra che gioca bene, merito ai giocatori e al mister. Castellammare per me è un amore che non avrà mai fine, lì ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia vita».