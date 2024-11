Da segnalare il gol annullato agli ospiti per una spalla in fuorigioco di Candellone a inizio ripresa. Dopo due turni i giallorossi hanno 2 punti in classifica

Secondo pareggio consecutivo per il Catanzaro che non va oltre lo 0 a 0 contro la Juve Stabia che si conferma una matricola più che temibile in questa stagione del campionato di Serie B. Da segnalare il gol annullato agli ospiti per una spalla in fuorigioco di Candellone a inizio ripresa. Mentre a nulla è servito il forcing finale delle Aquile che in più occasioni hanno provato a portare il risultato a casa ma si sono trovati di fronte un Thiem in giornata. Dopo due turni il Catanzaro ha due punti in classifica.

Primo tempo

1' - È il Catanzaro a battere il calcio d'inizio.

15’ - Nel primo quarto d’ora le due squadre si studiano ma le occasioni scarseggiano e il risultato resta sullo 0 a 0.

26' - Calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Pontisso che trova nel cuore dell'area Petriccione che in qualche modo, anche se marcato, riesce a indirizzare verso la porta con deviazione, la palla prende una strana traiettoria e impatta sulla traversa.

43' - La partita prosegue sena particolari emozioni, ma nel finale della prima frazione le Vespe combinano bene nei pressi del limite dell’area di rigore giallorossa e riescono a liberare Candellone che tira ma colpisce male e manda il pallone in curva.

45' - Non c'è recupero e l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Finale primo tempo 0 a 0.

Secondo tempo

46' - Inizia il secondo tempo.

46' Ospiti pericolosi. Floriani Mussolini si fa tutta la fascia e praticamente dal fondo conclude impegnando Pigliacelli che devia in corner.

56' - La Juve Stabia va in gol con Cadellone ma dopo un lungo check del Var l'arbitro annulla per fuorigioco.

63' - Pittarello pericoloso per i giallorossi. Servito sulla destra riceve, si gira, fa un passo e conclude Thiam devia e la palla impatta sulla traversa.

68' - Ripartenza micidiale del Catanzaro con Iemmello che fa tutto da solo sulla sinistra e nei pressi del limite dell'area di rigore serve sulla corsa Pompetti che entra in area e colpisce, la palla, però, lambisce il palo e si perde sul fondo.

72' - Iemmello batte un calcio di punizione, forte e rasoterra, Thiam non trattiene, poi nella mischia un giocatore delle Vespe mette in corner.

90' - Catanzaro votato all'attacco. Concessi 6 minuti di recupero.

90'+3 - Thiam compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Iemmello che era stato lasciato solo in area a staccare.

90'+6 - Catanzaro-Juve Stabia termina 0 a 0.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm (Cassandro 65'), Pontisso (Pompetti 65'), Petriccione, Pagano (Seck 83'), Ceresoli (Scognamillo 82'); Biasci (59' Pittarello), Iemmello. A disp: Borrelli, Dini, Piras, Turicchia, Scognamillo, Poompetti, Seck, Kranjnc, Volpe, Cassandro, Pittarello. All.: Caserta

JUVE STABIA 1907 (3-4-2-1): Thiam; Folino, Bellich, Varnier (Ruggero 75'); Andreoni (Rocchetti 75'), Leone, Buglio, Floriani Mussolini (Baldi 84'); Mosti (Meli 86'), Piscopo; Candellone (Artistico 86'). A disp:Matosevic, Rocchetti, Ruggero, Di Marco, Adorante, Baldi, Meli, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Artistico, Piovanello. All.: Pagliuca.

Ammoniti: Candellone (J), Andreoni (J), Situm (C), Pontisso (C).

ARBITRO: RUTELLA;

ASSISTENTI: MINIUTTI - ARACE;

IV UFFICIALE: TOTARO;

VAR: MINELLI;

AVAR: ABISSO