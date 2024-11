L'attaccante giallorosso risente ancora della distorsione alla caviglia rimediata la settimana scorsa in allenamento. Probabile panchina forzata contro la Juve Stabia. Nel frattempo gli abbonamenti sottoscritti sono 1640

CATANZARO - L'esordio nel nuovo campionato è dietro l'angolo, ma il Catanzaro rischia di perdere la sua punta di diamante. Diomansy Kamara è ancora ko. La botta alla caviglia sinistra, rimediata in allenamento in uno scontro fortuito con un compagno di squadra, non si è assorbita del tutto. L'attaccante franco-senegalese probabilmente resterà a riposo nella prima uscita nel nuovo torneo di Lega Pro contro la Juve Stabia. Sfida che si giocherà sabato alle ore 16:00. Nel frattempo buone notizie arrivano, invece, dal fronte abbonamenti. 1640 quelli staccati. L'obiettivo è arrivare a 2000 in poche ore. (ab)