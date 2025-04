Il commissario della Lega: «Risorse per migliorare i settori dei sostenitori giallorossi. L’amministrazione regionale mantiene gli impegni, ora spero non si perda tempo come per altre opere»

«Il dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione Calabria ha ufficialmente stanziato ulteriori 9 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro». Lo annuncia il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso, che spiega: «Si tratta della seconda tranche di finanziamento dopo quella che, due anni fa, è stata utilizzata per effettuare i lavori necessari a consentire lo svolgimento delle partite casalinghe dell’US Catanzaro 1929 nel capoluogo di Regione.

Complessivamente, l’importo destinato all’impianto comunale sale così a 12 milioni di euro. Mentre i primi 3 milioni sono stati destinati ad assolvere alle prescrizioni regolamentari (su tutti, impianto di illuminazione e terreno di gioco), il secondo pacchetto di risorse consentirà un sensibile miglioramento dei settori riservati ai tifosi giallorossi».

Mancuso prosegue: «Il concreto impegno della Regione mette a tacere le sterili polemiche emerse negli ultimi giorni. Non solo l’investimento non ha mai rischiato di sparire, anzi è stato incrementato con ulteriori 3 milioni rispetto all’originaria richiesta del Comune. A questo punto mi auguro che le procedure in capo all’Amministrazione comunale di Catanzaro non siano caratterizzate dalle lungaggini che, purtroppo, hanno colpito altre opere finanziate dalla Regione come il porto, il ponte sulla Fiumarella, la strada di Giovino e altri diversi interventi coperti con fondi della Protezione civile.

Vigileremo affinché ciò non accada. Ringrazio – conclude Mancuso - il presidente della Giunta Roberto Occhiuto per aver accettato di investire una somma di risorse senza precedenti per lo stadio di Catanzaro. L’impegno regionale mira a premiare gli innegabili meriti della società e, soprattutto, la passione dei tantissimi tifosi e l’attrattività generata dal mondo giallorosso».