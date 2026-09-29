La lunga sosta può diventare un’occasione per riordinare le idee e provare a cambiare passo. Il Catanzaro di Giorgio Gorgone sfrutta queste settimane senza campionato per lavorare soprattutto sugli aspetti che hanno condizionato l’avvio di stagione. Dopo cinque giornate i giallorossi hanno raccolto appena tre punti, frutto della vittoria contro la Carrarese, mentre sono arrivate quattro sconfitte contro Vicenza, Pisa, Südtirol e Sampdoria.

La squadra è tornata al lavoro a Giovino dopo alcuni giorni di riposo. La pausa servirà anche per recuperare uomini importanti. Franck Tchaouna è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Marco D’Alessandro procede verso il pieno recupero. Assenti invece Simone Pafundi e Federico Cassa, impegnati con la Nazionale Under 20.

Un primo banco di prova arriverà già domani, mercoledì 30 settembre, quando alle 15 al centro sportivo di Giovino è in programma una partitella contro la Vibonese, formazione che milita in Serie D. Un test che consentirà a Gorgone di verificare la condizione della squadra e provare anche qualche soluzione tattica differente rispetto a quelle utilizzate nelle prime giornate.

Il vero obiettivo resta però la ripresa del campionato. Il Catanzaro tornerà a giocare una gara ufficiale domenica 11 ottobre alle 15, quando al Ceravolo arriverà il Mantova per la sesta giornata di Serie B. Una partita particolarmente importante per provare a dare una svolta a un avvio complicato e cominciare a risalire la classifica. Dopo il Mantova, il calendario proporrà subito la trasferta sul campo dell’Hellas Verona, venerdì 16 ottobre alle 20.30.