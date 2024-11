Al Ceravolo una sgambata per testare la condizione atletica in vista del match con il Parma alla ripresa del campionato. Al triplice fischio la corsa in campo di un centinaio di bambini verso i propri idoli

Finisce sul risultato di 5-2 per la formazione di Vincenzo Vivarini l'amichevole tra Catanzaro e Sambiase (formazione capolista nel campionato calabrese di Eccellenza) disputata questo pomeriggio allo stadio Nicola Ceravolo. Un allenamento utile per le aquile per testare la condizione atletica in vista del match contro il Parma previsto per lunedì 1 aprile.

Mister Vivarini ha avuto modo inoltre di vedere in azione nei 90 minuti diversi elementi utilizzati poco nel corso del campionato. In campo, tra gli altri dal primo minuto: Sala, Stoppa, Oliveri, Miranda e Donnarumma. A fare da cornice al match tra le aquile e la formazione giallorossa di Lamezia Terme 1500 spettatori.

Divario tecnico importante tra le due squadre e primo tempo che termina sul punteggio di 4-1 per il Catanzaro: al vantaggio su rigore siglato da Donnarumma risponde il pari di Abayan per gli ospiti. Poi le reti di Sounas, Biasci e ancora Donnarumma.

La ripresa si apre con 6 cambi, dentro: Iemmello, Petriccione, Brignola, Scognamillo, Vandeputte e Krajnc. A fissare il risultato sul punteggio finale di 5-2 sono le reti di Iemmello per i padroni di casa e di Espinar per gli ospiti.

Al triplice fischio esplode la gioia di un centinaio di bambini che invadono in festa il terreno di gioco alla ricerca dell'abbraccio dei propri beniamini.