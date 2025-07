Primi contatti per l’attaccante del Pisa, reduce da 6 gol nell’ultima stagione. Si valutano anche Tumminello e Pandolfi. Il ds Polito valuta anche Compagnon, rientrato alla Juventus Next Gen dopo il prestito

Prime operazioni in entrata per il Catanzaro in vista della nuova stagione che vedrà i giallorossi per la terza stagione consecutiva ai nastri di partenza del campionato di Serie B. Gabriele Alesi, centrocampista classe 2004 in arrivo dal Milan, ha superato le visite mediche e ha firmato un contratto triennale con il club di Floriano Noto. Il giocatore, accompagnato in città dal padre, è a tutti gli effetti un nuovo tesserato giallorosso, anche se l’ufficialità non è ancora stata comunicata.

Con lui ha firmato anche Christian Marietta, portiere classe 2001. Per il terzino Ruggero Frosinini, invece, le visite mediche sono previste nella giornata di oggi.

Il direttore sportivo Ciro Polito resta attivo anche sul fronte degli esterni e tra i profili seguiti c’è quello di Mattia Compagnon, rientrato alla Juventus Next Gen dopo il prestito.

In attacco tiene banco la situazione legata a Tommaso Biasci, sempre più vicino all’addio ai giallorossi. Il Catanzaro si sta muovendo in anticipo per individuare un possibile sostituto, tra i nomi attenzionati c’è quello di Nicholas Bonfanti. Nessuna trattativa avviata, ma un primo contatto c’è comunque stato con il ds Polito che ha sondato la disponibilità del classe 2002, legato al Pisa fino al 2027 e reduce da un campionato con 6 gol tra Pisa e Bari. Bonfanti è stato allenato in passato da Alberto Aquilani, oggi tecnico del Catanzaro, che ne conosce duqne caratteristiche e potenzialità.

Oltre a Bonfanti, il Catanzaro monitora anche Marco Tumminello (Crotone) e Luca Pandolfi (Cittadella), mentre in difesa l’attenzione è rivolta a Simone Bastoni del Cesena.

Intanto, è ufficiale l’ingaggio di Vincenzo Vivarini da parte del Pescara: l’ex tecnico giallorosso guiderà la squadra neopromossa nella prossima Serie B.