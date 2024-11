L’allenatore giallorosso commenta in conferenza l’esito della partita finita con il decimo pareggio della stagione: «Quando non arrivano le vittorie i primi a essere dispiaciuti sono proprio i ragazzi»

Il Catanzaro non riesce a vincere. Contro il Mantova in casa è arrivato il decimo pareggio stagionale (finale 2-2). Una gara combattuta in cui le Aquile hanno provato in tutti i modi a mettere in cassaforte 3 punti senza però riuscirci. L’allenatore giallorosso, Fabio Caserta, nella conferenza stampa post partita ha dichiarato: «È tanta la rabbia per non aver vinto. Abbiamo la voglia matta di vincere però magari poi manchiamo in alcune situazioni. Però la prestazione resta comunque positiva. Loro sono bravi a palleggiare, siamo riusciti ad andare bene nell’uno contro uno, tranne nella situazione del secondo gol».

«È una squadra viva - ha continuato il mister -. Stiamo avendo una crescita costante, oggi i ragazzi hanno dato tutto per vincere. Le partite poi le decidono gli episodi, occasioni ne abbiamo avute tante ma non le abbiamo sfruttate appieno. Quando non arrivano le vittorie i primi ad essere dispiaciuti sono proprio i ragazzi».

Seck, schierato dal primo minuto, sicuramente migliore in campo per i giallorossi, mentre dall’altro lato Ceresoli non proprio benissimo: «Ceresoli ha fatto un primo tempo buono. Doveva compensare l’offensività di Seck dall’altra parte. Forse ha fatto qualche errorino, ma ci sta». E su Buso: «È un giocatore che sta crescendo, si allena molto bene. È un ragazzo che merita».

Infine torna sugli episodi: «Diciamo che non ci gira tanto bene ultimamente, se la palla sulla punizione di Pontisso fosse andata dentro invece di impattare sulla traversa, molto probabilmente staremmo parlando di un’altra partita».