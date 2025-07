Mattia Liberali è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Catanzaro. Il club del presidente Floriano Noto, attraverso il direttore sportivo Ciro Polito, starebbe infatti definendo in queste ore gli ultimi dettagli con l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, per chiudere il trasferimento a titolo definitivo dal Milan del giovane centrocampita. L’operazione dovrebbe includere una clausola del 50% sulla futura rivendita in favore della società rossonera.

Classe 2007, Liberali è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile italiano. Cresciuto nel vivaio del Milan, nell’ultima stagione ha alternato presenze tra la Primavera, il Milan Futuro in Serie C e, in parte, anche con la prima squadra. Ha infatti collezionato 31 presenze e 7 gol con l’Under 20 tra Youth League, campionato e coppe di categoria, oltre a 10 apparizioni con l’Under 23 tra i professionisti. A fine stagione è arrivato anche l’esordio in Serie A, da titolare a San Siro contro il Genoa. In estate è stato convocato per la tournée precampionato, scendendo in campo nel finale della gara contro l’Arsenal.

Su Liberali si erano mosse anche Parma ed Empoli, ma il Catanzaro sembra aver superato la concorrenza. L’accordo potrebbe arrivare a breve.