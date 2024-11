La partita che avrebbe dovuto avere inizio alle 17.30 è stata spostata alle 20 in seguito ai risultati di alcuni tamponi effettuati sui giocatori della squadra ospite

Catanzaro-Messina rimandata per la positività di alcuni componenti della squadra siciliana. La partita avrebbe dovuto avere inizio alle 17.30 allo stadio "Nicola Ceravolo" ma i giocatori ospiti sono rimasti bloccati in hotel in seguito al risultato di alcuni tamponi effettuati stamattina da cui sono emerse positività al Covid-19.

Di seguito il comunicato Lega Pro: «Preso atto dell’istanza della società ACR Messina, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, la Lega dispone che la gara Catanzaro-ACR Messina, in programma domenica 7 novembre 2021, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 20.00, anziché alle ore 17.30».

Intanto sono stati aperti i cancelli dello stadio e i tifosi accalcati all'ingresso stanno cominciando a entrare.