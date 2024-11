Uno scontro importante, in vetta. Catanzaro, solo per differenza reti, terzo in classifica a 21 punti. Modena quinto a 19. Ma non solo questo. I presupposti di uno spettacolo sportivo nel match di Serie B in programma domani (4 novembre) alle 14 allo stadio Ceravolo ci sono tutti. Le squadre esprimono entrambe un gioco veloce e sotto alcuni punti di vista moderno. Il volo delle Aquile è stato interrotto dalla sconfitta in trasferta a Como, mentre i Canarini invece continuano a planare venendo da tre risultati utili tra cui le ultime due vittorie consecutive.

«Abbiamo analizzato la partita di Como – ha dichiarato l’allenatore del Catanzaro Vivarini -. Abbiamo fatto tanti errori, in tante situazioni potevamo fare meglio. Ma la squadra è stata viva, però sappiamo che in Serie B devi sbagliare il meno possibile. In vista del prossimo match abbiamo ragionato proprio su questo, su come possiamo migliorare ancor di più. La squadra comunque in settimana ha risposto bene».

Contro il Modena «ci teniamo a far bene, lo dobbiamo fare per i nostri tifosi che sono sempre meravigliosi». Per il mister «la squadra sa reagire a una sconfitta, lo abbiamo già dimostrato».

Qualche acciacco potrebbe decretare un po’ di turn over per i giallorossi. Il difensore e vicecapitano Brighenti, costretto a uscire durante la trasferta di Como in quanto ha rimediato un’infrazione costale dovuta a uno scontro di gioco, dovrebbe essere comunque in campo. Mentre Verna, che durante la settimana si è allenato a parte per un fastidio al ginocchio - per quanto confermato da Vivarini in conferenza stampa – dà forfait e al suo posto, con molta probabilità, giocherà da Pompetti che per il mister «ha le qualità di un centrocampista di livello alto ma ancora deve acquisire la nostra filosofia di gioco, è ancora un po’ troppo frenetico», ma comunque «potrebbe essere quel giocatore che ci permetterà di fare il salto di qualità». Resta comunque l’ipotesi Pontisso per una maglia da titolare a centrocampo, Ghion inamovibile. Tra i convocati torna anche Situm.

Il Modena, dal canto suo, scende a Catanzaro con qualche defezione. Falcinelli e Strizzolo tra le più importanti, ma Vivarini sostiene che le assenze non si faranno sentire perché è una squadra fortissima e attrezzata bene con individualità di livello. Hanno una delle difese migliori del campionato, lavorano bene di reparto». Vivarini poi conclude: «Sono sicuro che faremo una grande prestazione, speriamo che gli episodi girino a favore nostro».

I convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 33. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma