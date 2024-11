Una sconfitta pesante in chiave playoff. Allo stadio Nicola Ceravolo è andata in scena Catanzaro-Monterosi Tuscia, valida per il 35esimo turno del girone del Sud di Serie C, terminata con la vittoria della formazione laziale per 2 a 1. Succede tutto nel secondo tempo: gli ospiti passano in vantaggio a inizio ripresa grazie a un gol di Costantino. A nulla è servito il momentaneo pareggio siglato da Sounas dopo cinque minuti. La partita la decide Ekuban all’85’. Occhi puntati sui match che si disputeranno in serata che potrebbero rivoluzionare le zone alte della classifica.

Primo tempo

Pronti via, al 5’ gli ospiti vanno subito vicini al vantaggio. L’estremo difensore giallorosso, Branduani, interviene 2 volte su Artistico che era riuscito a entrare in area per vie centrali.

Come da pronostico, però, è il Catanzaro a fare la partita. Si contano almeno tre percussioni offensive dei giallorossi nel primo quarto d’ora. Quella più clamorosa arriva al minuto 9 con Biasci, che trovato solo in mezzo all’area conclude verso lo specchio, ma il portiere biancorosso, Alia, è concreto nella respinta.

Dopo mezz’ora di gioco il pressing della formazione calabrese è asfissiante e in molte situazioni si trova nei pressi dell’area di rigore del Monterosi, ma la difesa biancorossa riesce a resistere.

Nel finale di primo tempo le Aquile calabresi fraseggiano tanto e mantengono il possesso palla, ma le conclusioni verso la porta scarseggiano. Il direttore di gara non concede recupero e manda le due squadre negli spogliatoi: Catanzaro-Monterosi Tuscia 0-0.

Secondo tempo

Doccia fredda per il Catanzaro a inizio ripresa. Welbeck sbaglia un intervento in copertura e involontariamente serve Costantino in area che di prima scarica un diagonale rasoterra che si deposita in rete. Al 49’ Catanzaro-Monterosi Tuscia 0-1.

Botta e risposta. Il palleggio della formazione giallorossa porta lo sviluppo dell’azione sull’out di sinistra dove il solito Vandeputte controlla, si accentra e mette in mezzo forte e teso. Dalle retrovie sbuca Cinelli che colpisce verso la porta, la palla sbatte su un difensore degli ospiti ma resta lì. Sopraggiunge Sounas che con un piattone sinistro batte Alia. Al 54’ Catanzaro-Monterosi Tuscia 1-1.

Le Aquile calabresi ora ci credono e al 65’ sfiorano il raddoppio con Vazquez che, però, trovato in area da Cinelli manda alto sopra la traversa.

All’80’ mister Viarini è costretto al cambio modulo a seguito dell’infortunio di Fazio in difesa. Cinelli scala centrale di difesa, un ruolo non suo. E proprio da una sua posizione sbagliata nasce il gol di Ekuban che gela il Ceravolo. Il 66 biancorosso, lasciato colpire da solo, svetta di testa e trafigge Branduani. All’85’ Catanzaro-Monterosi Tuscia 1-2.

Nei 5 minuti di recupero, da segnalare la traversa colpita dal centrocampista giallorosso Maldonado su una punizione battuta dalla sinistra. Catanzaro-Monterosi Tuscia finisce 1-2.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Scognamillo, Fazio (36’st Maldonado), Gatti; Bayeye, Sounas (14’st Vazquez), Cinelli, Welbeck (14’st Verna), Vandeputte (33’st Rolando); Biasci (33’st Carlini), Iemmello. All. Vivarini. A disp: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, De Santis, Bombagi, Bjarkason, Cianci.

MONTEROSI (3-5-2) : Alia; Mbende, Piroli, Borri; Basit (44’st Buglio), Parlati, Franchini, Adamo (25’st Verde), Tonetto; Costantino (34’st Ekuban), Artistico (44’st Luciani). All. Menichini. A disp: Daga, Feudo, Milani, Luciani, Verde, Sdaigui, Ekuban, D’Antonio, Buglio, Caon.

Arbitro Andrea Bordin di Bassano del Grappa