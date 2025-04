Una sconfitta che pesa sotto tanti punti di vista. Il Catanzaro perde contro il Palermo nel 35esimo turno di Serie B e si fa agganciare in classifica proprio dai rosanero che raggiungono i 48 punti che valgono il sesto posto.

Comunque le Aquile si mantengono distanti quattro punti dal nono posto che vorrebbe dire essere esclusi dai playoff e questo lascia ben sperare in vista del match contro la Juve Stabia in programma il primo maggio.

Nella conferenza stampa post partita mister Fabio Caserta ha dichiarato: “Le sconfitte fanno tutte male, primo tempo sottotono e l’autorete ha condizionato la partita. Poi loro hanno una grande squadra e si è visto. Non è un momento felice per noi, soprattutto mentale, ma non è tempo di fare il processo alla squadra perché durante la stagione ha dimostrato quanto vale. Mancano ancora quattro partite e tutto può ancora succedere”.

“L’aspetto mentale quello più difficile da curare - ha continuato l’allenatore giallorosso-, non siamo appagati, la concentrazione forse sta venendo meno e stiamo faticando a trovare la vittoria. Ripeto l’episodio dell’autogol ha condizionato il match e avevamo davanti una squadra forte. Poi nella ripresa abbiamo risposto bene e potevamo anche pareggiarla, poi la fortuna non ha girato a nostro favore”.

“Dobbiamo stare sempre in partita, non possiamo abbassare l’intensità, l’attenzione e come è successo oggi rischiamo. Dispiace, bisogna pensare che giovedì c’è un’altra partita. Dobbiamo cercare di raggiungere l’obiettivo playoff e lo vogliamo raggiungere”, ha concluso Caserta.