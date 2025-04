Una brutta sconfitta interna per il Catanzaro nel 35esimo turno di Serie B contro il Palermo. Dopo l’autorete di Bonini a inizio match, gli ospiti giocano bene e segnano il raddoppio con Segre. Poi nella ripresa Biasci riaccende le speranze dei giallorossi che provano in tutti i modi a trovare il pareggio nel proseguo. Nei minuti di recupero Le Douaron segna il gol del definitivo 1-3. Il Palermo tocca quota 48 punti e raggiunge il Catanzaro in classifica al sesto posto.

Primo tempo: Palermo avanti 0-2 al “Ceravolo”

La prima conclusione arriva al 7’: Pompetti ci prova dai 30 metri, ma il tiro è alto. Al 9', su un cross innocuo di Brunori dalla sinistra, Bonini combina un pasticcio: il numero 6 del Catanzaro colpisce di testa e infila il pallone nella propria porta. Catanzaro 0, Palermo 1.

Le due squadre si affrontano a viso aperto, la palla circola da una parte all’altra ma le azioni pericolose scarseggiano e al 20’ il risultato resta invariato.

Al 24’ il Catanzaro con delle combinazioni vincenti riesce ad arrivare in area, la sfera è tra i piedi di Iemmello che con un tocco sotto prova a scavalcare Audero, ma la palla è di poco alta.

Pochi secondi dopo il Palermo risponde con Brunori che approfitta di una scivolata di Brighenti e conclude, Pigliacelli è miracoloso e devia in corner.

Poi al 27, su un contropiede rosanero partito da un presunto fallo su Compagnon, nei pressi dell’area, dalla sinistra, Brunori trova Segre solo in area che di prima intenzione non sbaglia. Catanzaro 0, Palermo 2.

Al 36’ Iemmello, per i giallorossi, fa una gran cosa riuscendo a girarsi in area su un assist rasoterra di Brighenti, però la conclusione è debole e di poco larga.

Nel finale della prima frazione di gioco il Catanzaro attacca, mentre il Palermo prova a sfruttare le ripartenze, però c’è pochissimo da segnalare e dopo un minuto di recupero si rientra negli spogliatoi sul risultato di 0-2.

Secondo tempo: Biasci riapre il match, Le Douaron nel recupero fa 1-3

Cassandro arriva a concludere al quarto minuto di gioco per i giallorossi dopo una serie di batti e ribatti nei pressi del limite dell’area di rigore, ma il tiro è centrale e Audero blocca facilmente.

A 57’ Biasci riapre la partita. Dalla destra Ilie mette una palla forte verso il secondo palo dove Pontisso si fa trovare pronto per la sponda in mezzo all’area di testa, lì c’è il 28 giallorosso che non sbaglia. Catanzaro 1, Palermo 2.

Dopo due minuti il Catanzaro va vicino al pareggio con Pontisso che colpisce di testa ma trova sulla sua strada un Audero miracoloso che devia in qualche modo.

Al 67’ Pohjanpalo gonfia la rete per i rosanero, ma l’assistente alza la bandierina e dopo un breve check al Var l’arbitro conferma la decisione.

Nel proseguo di match un Catanzaro super offensivo prova in tutti i modi a trovare il gol del pari.

All’84’ Pontisso non riesce a controllare un pallone in area su un rimbalzo che lo avrebbe fatta trovare a porta sguarnita a colpire e la sfera finisce sul fondo.

Nei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro il Catanzaro si sbilancia e il Palermo trova il gol con Le Douaron che chiude definitivamente il match: finale 1-3.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli M., Brighenti N. (dal 27' st Seck D.), Scognamillo S., Bonini F., Cassandro T., Pompetti M., Petriccione J. (dal 1' st Pontisso S.), Ilie R. (dal 37' st Buso N.), Quagliata G. (dal 43' st La Mantia A.), Compagnon M. (dal 1' st Biasci T.), Iemmello P.. A disposizione: Biasci T., Borrelli E., Buso N., Corradi C., Coulibaly M., Gelmi L., La Mantia A., Maiolo F., Matias Antonini, Paura M., Pontisso S., Seck D. Allenatore: Caserta F..

PALERMO (3-4-2-1): Audero E., Baniya R., Magnani G., Ceccaroni P., Pierozzi N. (dal 28' st Vasic A.), Gomes C., Blin A., Lund K., Segre J. (dal 43' st Ranocchia F.), Brunori M. (dal 43' st Verre V.), Pohjanpalo J. (dal 43' st Le Douaron J.). A disposizione: Buttaro A., Desplanches S., Diakite S., Di Mariano F., Henry T., Insigne R., Le Douaron J., Nikolaou D., Ranocchia F., Sirigu S., Vasic A., Verre V. Allenatore: Dionisi A..

Reti: al 12' st Biasci T. (Catanzaro) al 9' pt Bonini F. (Palermo) autogol, al 26' pt Segre J. (Palermo) , al 45'+4 st Le Douaron J. (Palermo) .

Ammonizioni: al 19' st Brighenti N. (Catanzaro), al 29' st Cassandro T. (Catanzaro) al 15' st Pierozzi N. (Palermo).

Gol annullati: al 23' st Pohjanpalo J. per fuorigioco (Palermo).