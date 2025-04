L’attesa sta per terminare. Dall’ultima gara sono passati 15 giorni e per il Catanzaro il rientro in campo non sarà una passeggiata. Infatti domani le Aquile affronteranno il Palermo tra le mura amiche del Ceravolo, un match che vale molto sotto tanti punti di vista. Il Catanzaro non vince da tre turni avendo messo in fila una sconfitta e due pareggi. E la classifica comincia a preoccupare un po’ i tifosi visto che la formazione calabrese staziona sì in zona playoff, ma al momento, con cinque partite ancora da disputare, è a soli 4 punti dal nono posto che vorrebbe dire essere esclusi. E ad inseguire c’è proprio il Palermo che ha disputato un grande girone di ritorno e, vista la condizione di forma, è una delle candidate a vincere gli spareggi promozione.

Alla vigilia del match Fabio Caserta ha dichiarato: «Sicuramente non sono stati giorni belli e felici per nessuno di noi, la morte di Papa Francesco ha segnato tutti. Ci siamo fermati una settimana, abbiamo avuto una settimana di tempo per poter continuare a lavorare in preparazione della sfida di domani che sarà contro una squadra che è partita sicuramente per vincere il campionato, ora si trova lontana dai primi posti ma a parte tutto ha un blasone importante, poi a gennaio si è rinforzata ancora di più. Però, come ho sempre detto noi dobbiamo pensare fino a un certo punto alla squadra avversaria, dobbiamo pensare a noi stessi e pensare che anche domani sarà una gara come tutte le altre, importante e difficile».

Il 3-5-2 che mister Caserta ha usato durante questa stagione sarà presumibilmente interpretato dagli stessi giocatori che nell’ultimo periodo hanno reso di più: «Abbiamo recuperato qualche giocatore dal punto di vista fisico, abbiamo Quagliata, si è potuta allenare una settimana in più perché veniva da un infortunio, quindi la squadra sta bene, si è allenato bene e vogliamo fare una grande partita domani».

E sui playoff: «Se iniziamo a pensare troppo ai playoff, ci facciamo solo del male. Noi per arrivare a fare playoff sappiamo che ci servono dei punti, sappiamo che ancora non abbiamo conquistato i playoff e per conquistarli dobbiamo cercare di fare più punti possibile e poi alla fine, mancano cinque partite, vedremo alla fine delle cinque partite dove siamo stati bravi o meno bravi, dove arriveremo».