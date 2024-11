Mancano poche ore al match di cartello della quinta giornata di Serie B. Catanzaro-Parma andrà in scena in uno stadio Ceravolo tutto esaurito, dove i tifosi sosterranno i propri beniamini che con una vittoria potrebbero conquistare la vetta della classifica in solitaria. I crociati sulla carta sono favoriti ma l’allenatore Fabio Pecchia nella conferenza stampa prepartita ha predicato calma elogiando le qualità e i punti di forza delle Aquile.

«La classifica conta quello che conta - ha detto il tecnico -. Non mi meraviglia vedere il Catanzaro primo. È una conferma di quello che può succedere in una squadra che parte con continuità tecnica e viene da una stagione in cui ha conosciuto solo vittorie. L’entusiasmo e l’ambiente che c’è crea poi una situazione travolgente e questo si vede sul campo».

«Affrontiamo una squadra che ha voglia di giocare, serena, che viene da un anno dove hanno vinto sempre. Questo gli permette di fare belle giocate - ha continuato l'allenatore dei crociati -, noi dobbiamo avere le idee chiare per fargli male. Proprio per questo per noi sarà un buon test, è una squadra che gioca al calcio. Noi dovremo fare la stessa cosa, poi chi avrà più forza, più qualità e capacità sarà in grado di rompere gli equilibri».