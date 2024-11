Una sconfitta era anche prevedibile, ma che potesse maturare in questo modo se lo aspettavano veramente in pochi. Il Catanzaro esce sconfitto 5 a 0 dal match andato in scena questo pomeriggio allo stadio Ceravolo contro il Parma. Nel primo tempo le Aquile fanno tanto possesso palla, ma gli ospiti sfruttano le ripartenze riescono a trovare la via del gol per ben tre volte, il secondo su calcio di rigore. Troppi pasticci difensivi, soprattutto di Krajnc. Nella ripresa il Parma trova subito il gol con Partipilo, poi Colak chiude i giochi. Brividi però a fine match, quando i circa 13mila tifosi giallorossi accorsi allo stadio hanno applaudito e continuato a cantare nonostante la pesante sconfitta.

Primo tempo

Il Catanzaro parte alla grande e prova a impostare azioni offensive. All’8’ Biasci, da posizione leggermente defilata sbaglia, praticamente, un rigore in movimento dopo essere stato servito da Vandeputte che aveva duettato egregiamente sulla sinistra con Sounas.

La partita prosegue e il Parma si rifà sotto. Bell’azione palla a terra sviluppata sulla destra dei biancocrociati. La difesa giallorossa si perde Man che da posizione centrale conclude. Palo, gol. Al 18’ Catanzaro 0, Parma 1.

Ma le Aquile non ci stanno e poco dopo sfiorano il pareggio al 21’ con Iemmello che trovato nel cuore dell’area colpisce di testa, Chichizola devia in corner ma l’assistente aveva alzato comunque la bandierina.

Gli ospiti sfruttano le ripartenze e proprio a seguito di una di esse si guadagnano il rigore che vale il 2 a 0. Al 24’ dormita difensiva giallorossa, Bonn entra in area e Scognamillo interviene malamente. Sul dischetto va Benedyczak che non sbaglia.

Al 40’ la doccia fredda per i padroni di casa. Coulibaly fa il diavolo a quattro sulla destra, mette in mezzo rasoterra e trova Benedyczak che conclude di prima intenzione verso il palo più lontano, la palla scivola lenta sul terreno di gioco e s’infila in buca d’angolo. Catanzaro 0, Parma 3.

Allo scoccare del minuto 45 le Aquile provano ad accorciare le distanze con Biasci che colpisce di testa da solo in mezzo all’area spara addosso al portiere crociato. Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro anche Iemmello ci prova con una conclusione da posizione defilata da dentro l’area, ma il tiro viene respinto.

Secondo tempo

Neanche il tempo di tornare in campo che gli ospiti trovano il quarto gol. Sohm semina il panico nella difesa giallorossa, entra in area e dai pressi del lato corto mette in mezzo per il neo entrato Partipilo che deve solo spingere il pallone oltre la linea. Al 47’ Catanzaro-Parma 0-4.

Al 51’ timida razione delle Aquile. Pontisso ben posizionato colpisce da limite, ma il tiro è centrale e Chichizola blocca facilmente. Due minuti dopo ci prova Brignola da dentro l’area, ma un difensore crociato devia in corner.

Nel proseguo del match il Catanzaro continua a fare possesso palla però troppo sterile in proiezione offensiva, mentre il Parma attende e gestisce. Alla mezz’ora della ripresa il risultato resta sul 4 a 0 per gli ospiti. Un’altra tegola pesante per il Catanzaro che all’81’ rimane in dieci avendo esaurito i cambi a causa di un infortunio di Situm.

All’84’ cinquina per gli ospiti. Colak trovato in mezzo all’area si gira e conclude rasoterra. Catanzaro 0, Parma 5. Nel finale nulla da segnalare.

Il tabellino

Catanzaro – Parma 0 – 5 (0 – 3 al primo tempo)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc (15’ st Veroli); Sounas (1’ st Donnarumma), Ghion, Pontisso (15’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (31’ st D’Andrea), Biasci (1’ st Brignola)

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Katseris, Miranda, Verna, Stoppa

Allenatore: V. Vivarini

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly (15’ st Ansaldi), Delprato, Circati, Zagaritis (37’ st Di Chiara); Estevez, Bernabè; Man (1’ st Partipilo), Sohm, Benedyczak (1’ st Hernani); Bonny (21’ st Colak)

A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Balogh, Begic, Hainaut, Mihaila

Allenatore: F. Pecchia