La gara valida per la quinta giornata di Serie B vedrà scendere in campo le due squadre che occupano in concomitanza il primo posto in classifica. Polverizzati anche i biglietti del settore ospiti per la trasferta di Genova conto la Sampdoria

Oltre 12mila cuori giallorossi batteranno allo stadio Nicola Ceravolo per il match di cartello Catanzaro-Parma - che occupano entrambe la prima posizione in classifica - in programma domenica 17 settembre alle 16.15. In meno di 24 ore sono stati polverizzati i biglietti disponibili per i diversi settori dello stadio - per la seconda volta consecutiva -, naturalmente i primi a terminare sono stati quelli della curva ovest (Massimo Capraro). Gli unici posti a restare vacanti durante il match valido per la quinta giornata di Serie B saranno quelli del settore ospiti che i tifosi gialloblù non occuperanno. Ai cuori giallorossi che seguiranno la partita allo stadio si devono inoltre aggiungere gli addetti ai lavori tra stampa, tv e società.

C'è un altro dato significativo da segnalare. Anche per la gara in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova tra Catanzaro e Sampdoria, in programma fra due settimane (1 ottobre), i 1500 posti disponibili nel settore ospiti sono stati già tutti occupati dai supporters giallorossi.