CATANZARO - Tanta paura, per fortuna solo quella. Joe Kamara tiene in ansia i tifosi del Catanzaro, ma alla fine le notizie sono confortanti. L’attaccante giallorosso si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento in uno scontro di gioco con il compagno di squadra Pagano, riportando una forte contusione alla caviglia sinistra. Dopo la paura iniziale, però, le condizioni di Kamara si sono subito tranquillizzate. Visitato al “Pugliese-Ciaccio” il campione franco-senegalese si è sottoposto agli esami del caso che hanno scongiurato qualsiasi frattura. Per lui solo una distorsione giudicata guaribile in pochi giorni. Un sospiro di sollievo per tifosi e staff tecnico. Mister Moriero proverà a recuperare il suo attaccante per la prima di campionato prevista per il 30 agosto nell’anticipo del “Ceravolo” contro la Juve Stabia. Questo ovviamente qualora il club giallorosso non venga ripescato in serie B. Eventualità non impossibile stando alle ultime notizie trapelate da Roma. L’Uesse se la giocherà fino alla fine con la stessa Juve Stabia, la Salernitana, il Como ed il Pisa. Aspettando il 25 agosto ed i quasi sicuri ricorsi nei tribunali competenti. (ab)