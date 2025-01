Il Catanzaro ha affrontato il Pisa tra le mura amiche del Ceravolo nel terzo turno di ritorno del campionato di Serie B. La gara è terminata 0-0 ma gli uomini di Caserta hanno giocato bene, senza però riuscire a trovare la via del gol.

Proprio in merito alla gara, l’allenatore giallorosso ha dichiarato: «Una grande partita dei ragazzi, interpretata bene. Abbiamo creato tanto contro un avversario forte con un allenatore di lusso. Non si è visto il divario tra noi e loro».

Poi sui singoli: «Quagliata si è fatto trovare pronto ed è entrato bene. Brignola si è sacrificato in difesa. Pittarello non è stato preciso nell’occasione più buona però ha giocato comunque una grande gara». E su Iemmello: «In questa categoria è il top. Quando disputa una partita normale poi magari subisce qualche critica. Però sono convinto che tornerà al gol e ci farà vincere i match».

«Il Pisa è molto forte sui calci piazzati. Contro la seconda in classifica – ha spiegato Caserta – i nostri difensori hanno disputato una grande partita, hanno concesso pochissimo ai loro attaccanti. Se contiamo le occasioni che abbiamo avuto oggi meritavamo sicuramente di più. Una gara interpretata bene in tutti i reparti».

E su Pippo Inzaghi che ha dichiarato che «il Catanzaro farà i playoff», Caserta ha sorriso in conferenza stampa: «Mi auguro che le sue parole si possano avverare, ma il campionato è lungo ed equilibrato, per il momento siamo contenti».