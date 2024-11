La società giallorossa ha comunicato che per la gara in programma sabato prossimo a causa di questioni organizzative non è stata ancora attivata la vendita online

Sabato 9 dicembre andrà in scena allo stadio Ceravolo la partita Catanzaro-Pisa, valida per il 16esimo turno del campionato di Serie B. Al via oggi la prevendita.

La nota dell’Us Catanzaro

«La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro Us Catanzaro – Pisa. La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00 di oggi, martedì 5 dicembre, secondo le modalità operative riportate. Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale (consultare il sito per cercare la rivendita più vicina). Botteghino stadio da mercoledì 6 a venerdì 8 Dicembre 2023 (dalle ore 10:00 alle ore 18:00) e sabato 9 Dicembre 2023 (dalle ore 10:00 fino a inizio gara) abilitate su tutto il territorio locale e nazionale. Al momento, per questioni organizzative, non è attivata la vendita online».

