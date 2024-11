VIDEO | I neroazzurri allenati da Aquilani scendono in Calabria un po’ incerottati ma per l’allenatore giallorosso « le assenze non influisco, in tutta la rosa ci sono giocatori di livello alto»

Un match che sarà affrontato sicuramente a viso aperto quello tra Catanzaro e Pisa che si scontreranno domani pomeriggio allo stadio Nicola Ceravolo. I giallorossi dall’alto della loro quarta posizione vogliono fare risultato per continuare a volare in Serie B, mentre la formazione toscana è a caccia di punti. Punti che le servono per riavvicinarsi alla zona playoff che al momento dista 6 lunghezze.

Le Aquile vengono da due vittorie consecutive ma mister Vincenzo Vivarini intervenuto in conferenza stampa predica calma in vista della gara valida per il 16esimo turno del campionato cadetto: «Palermo è passato, dobbiamo solo guardare alla partita di domani. È una gara difficile, troviamo una squadra che gioca in maniera diversa dalle altre. Hanno giocatori di livello alto e dobbiamo essere pronti a affrontare la gara nel miglior modo possibile».

I neroazzurri allenati da Aquilano scendono a Catanzaro un po’ incerottati ma per l’allenatore giallorosso «le assenze non influisco, in tutta la rosa ci sono giocatori di livello alto». E poi: «È la seconda squadra con il maggior possesso palla in Serie B. Ci si aspetta una partita diversa, dobbiamo essere bravi a leggere bene le situazioni in campo. Aquilani ha fatto un percorso importante con la primavera della Fiorentina, sarà sicuramente una bella partita».

Per quanto riguarda la formazione mister Vivarini oltre all’esterno croato Situm, molto probabilmente dovrà fare a meno anche di Alfredo Donnarumma. L'attaccante del Catanzaro nelle scorse ora ha avvertito nuovamente problemi al polpaccio ed è molto probabile che il tecnico non lo rischi: «Stiamo cercando di gestire la situazione al meglio. Cambiare campi d’allenamento non certo aiuta».

«Le vittorie aiutano e dobbiamo pensare a fare bene fino al termine del campionato – conclude Vivarini -. In Serie B riesci a fare risultato facendo qualcosa in più e perdi se fai qualcosa in meno».

