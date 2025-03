Una partita semplice solo sulla carta quella che il Catanzaro affronterà domani allo stadio Nicola Ceravolo contro la Reggiana alle 15. La classifica è dalla parte dei giallorossi che dall’alto della loro quarta posizione devono comunque affrontare la compagine emiliana con la giusta serietà, senza distrazioni, con l’atteggiamento che ha portato la squadra a mettere in fila 9 risultati utili consecutivi nelle ultime 9 giornate. L’ultimo successo è arrivato con lo Spezia in trasferta, vittoria che ha permesso ai giallorossi di guadagnare il quarto posto in classifica e di accorciare proprio sulla squadra ligure che occupa il terzo gradino.

Mister Caserta parte proprio dall’ultimo match nella conferenza stampa della vigilia: «È stata una vittoria bella, importante contro una squadra che sta lottando per la Serie A. Però io continuo sempre a dire sempre le stesse cose, sarò anche ripetitivo, a me non interessa quello che fanno gli altri, non mi interessa la classifica, a me interessa il percorso che deve fare la squadra, non pensando alla prestazione di La Spezia perché ormai è passata, sappiamo che domani ci sarà da affrontare una squadra che sta lottando nella parte bassa della classifica con un organico di tutto rispetto, con giocatori di qualità e sarà una partita difficile, forse anche più della scorsa. Difficile perché al di là delle qualità della squadra, giocare contro lo Spezia sicuramente ti dà stimoli diversi e importanti, non c'è bisogno di preparare la partita, contro la Reggiana noi dobbiamo essere ancora più bravi nel preparare la partita pensando alle insidie che ci saranno. Alla classifica ci devono pensare gli altri, voi i tifosi, pensare, sognare, essere felici di quello che sta facendo la squadra. Sicuramente lavorare in un ambiente positivo ci aiuta, però noi dobbiamo mettere da parte tutto perché è dall'inizio della settimana che vedo e sento cose belle, però bisogna pensare a domani, alle difficoltà che ci saranno domani».

Poi Caserta trona sulla partita in programma domani: «Rispetto alla gara d'andata sarà una partita diversa, eravamo anche noi una squadra diversa, abbiamo sofferto le transizioni come perché sono molto bravi a fare questo, perché hanno giocatori di qualità, di gamba, soprattutto in avanti, sarà una partita e deve essere una partita diversa, dobbiamo stare attenti a quello che è capace questa squadra di fare. Per quanto riguarda il discorso della classifica della Reggiana, è una classifica talmente corta che non bisogna guardarla, né nelle parti alte della classifica né nella parte bassa, perché con due vittorie abbiamo visto che tu puoi pensare ad altro, con due sconfitte e guardi sicuramente le cose con occhio diverso. Se andiamo a vedere la partita di ieri sera anche il Sudtirol ha messo in difficoltà lo Spezia, quindi è la dimostrazione in questo campionato, soprattutto con il passare delle partite, ogni partita diventa sempre più difficile, quindi noi ci dobbiamo focalizzare e concentrare soprattutto sulla prestazione che dobbiamo fare per portare a casa tre punti».

Poi nella formazione che scenderà domani in campo, con gli esterni Quagliata e D’Alessandro fuori, Caserta dovrebbe optare per Situm ma in conferenza stampa afferma: «Buso secondo me con le sue caratteristiche può fare quel ruolo, c'è Demba Seck, porterò con noi Compagnon ma non potrò utilizzarlo perché è rientrato adesso, però il ragazzo ci tiene a stare con la squadra. Poi valuterò Cassandro, Situm, dipende da tante situazioni, dipende chi fare giocare davanti, a centrocampo ho una vasta scelta di giocatori che posso scegliere in base alle caratteristiche, in difesa idem, abbiamo il materiale per poter schierare la migliore formazione, poi ripeto in base alle caratteristiche sceglierò domani».