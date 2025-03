Che la gara contro la Reggiana non fosse una passeggiata per il Catanzaro, si poteva immaginare. Ma per quanto visto in campo nel 28esimo turno di Serie B allo stadio Ceravolo, i giallorossi avrebbero meritato qualcosina in più. Gli ospiti trovano il gol nel primo tempo con Vido, poi i giallorossi nel finale pareggiano con Pontisso ma l’arbitro annulla per un fallo precedente. Poi nella ripresa gli sforzi dei giallorossi vengono ripagati e Scognamillo mette dentro il gol del definitivo 1 a 1. Comunque si tratta del decimo risultato utile consecutivo del Catanzaro che resta stabilmente al quarto posto in classifica.

Primo tempo

Pronti, via. Non passa neanche un minuto che gli ospiti tirano per la prima volta in porta, A concludere forte e basso da dentro l’area è Vido che però trova sulla sua strada un Pigliacelli attento che riesce a respingere.

Nel primo quarto d’ora di match, però, è il Catanzaro a essere messo meglio in campo, riesce a trovare buone combinazioni, tutte nella metà campo avversaria. Ma allo scoccare del 15esimo minuto gli ospiti approfittano di una sbandata difensiva dei giallorossi e vanno in gol con Vido che viene lasciato indisturbato a colpire da dentro l’area. Sulla conclusione Pigliacelli non può nulla: Catanzaro 0, Reggiana 1.

Ma il Catanzaro non ci sta e continua a macinare gioco, nel giro di 5 minuti sono tre le occasioni, tutte di testa, la più pericolosa con Cassandro al 19’ che però non colpisce bene la sfera che finisce alta.

Al 28’ nuova occasione per il Catanzaro, sempre di testa, In questo caso a colpire è Pittarello che, servito alla perfezione da Situm dalla sinistra, non riesce a dare la giusta forza e la giusta angolazione. Per Bardi è tutto semplice e riesce a bloccare.

Il finale della prima frazione di gioco è un assedio giallorosso. Gli ospiti si difendono e provano a sfruttare i contropiedi, dimostrando in un paio di occasioni di essere pericolosi.

Gli sforzi dei giallorossi vengono ripagati al 44’, sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti da Petriccione, Scognamillo riceve in area e di testa fa sponda verso il palo opposto dove Pontisso trova il tapin vincente. Però l’arbitro ferma il gioco e annulla la rete per una spinta del difensore giallorosso su Sersanti, decisione che rivedendo le immagini appare discutibile.

Dopo due minuti di recupero il primo tempo di Catanzaro-Reggiana finisce 0-1.

Secondo tempo

Il ritornello di inizio ripresa è sempre uguale. Il Catanzaro attacca e la Reggiana prova a sfruttare le ripartenze. E proprio da una ripartenza al terzo minuto Reinhart arriva in area e conclude, Pigliacelli blocca in due tempi.

Al 52’, sugli sviluppi di un corner, il Catanzaro va vicinissimo al gol con Scognamillo che con il piattone gira di prima intensione verso la porta difesa da Bardi, la palla lambisce il palo e termina sul fondo.

Al 61’ bell’azione del Catanzaro che termina con la conclusione dal limite di Pompetti di mancino. La palla è di poco alta sopra la traversa.

Le Aquile sono votate all’attacco, tante le azioni sviluppate nei pressi dell’area avversaria, ma le occasioni scarseggiano. Al 70’ si resta sull’1 a 0 per la compagine emiliana.

Al 75’ però gli sforzi del Catanzaro vengono ripagati. La palla va da una parte all’altra, tanti contrasti e situazioni dubbie in area, nel finale di azione Iemmello si libera degli avversari e serve Scognamillo al centro che con una sforbiciata mette dentro il gol del pari. Dopo un lungo check al Var Catanzaro 1, Reggiana 1.

Finale ruvido al Ceravolo, poche le azioni pericolose da entrambe le parti. Dopo 6 minuti di recupero Catanzaro-Reggiana termina 1 a 1.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo (Buso 84’), Bonini; Cassandro, Pagano (Seck 67’), Petriccione, Pontisso (Pompetti 58’), Situm; Iemmello, Pittarello (Biasci 84’). A disposizione: Gelmi, Borrelli, Antonini, Compagnon, Ilie, La Mantia, Pompetti, Biasci, Seck, Buso, Coulibaly, Corradi. Allenatore: Caserta.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Portanova (Girma 73’), Marras (Vergara 68’); Vido (Gondo 67’). A disposizione: Sposito, Cigarini, Gondo, Fiamozzi, Pettinari, Maggio, Urso, Vergara, Kumi, Kabashi, Girma, Noahounou. Allenatore: Viali.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata; Assistente I: Niccolò Pagliardini di Arezzo. Assistente II: Marco Ricci di Firenze. IV Ufficiale: Emanuel Ferdinando Toro di Catania. Var: Matteo Gualtieri di Asti. A Var: Federico Dionisi di L’Aquila.

Ammoniti: Reinhart (R), Iemmello (C), Vido (R), Gondo (R), Brighenti (C).