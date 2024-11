Al gol fortunoso del primo tempo i giallorossi non sono riusciti a rispondere durante il proseguo della gara. Comunque la squadra calabrese resta ben salde in zona playoff

La 29esima giornata del campionato di Serie B ha visto scendere in campo allo stadio Ceravolo Catanzaro contro Reggiana. Gli ospiti trovano il vantaggio con un gol fortunoso a seguito di un tiro di Girma che impatta sul palo e poi sulla schiena di Fulignati che malauguratamente devia la traiettoria in rete. A nulla è servito il forcing finale del Aquile che interrompono la serie di risultati utili consecutivi perdendo 1 a 0. Comunque le Aquile restano ben salde in zona playoff con 48 punti.

Primo tempo

Il Catanzaro parte bene. Il pallino del gioco è in mano ai giallorossi. Ma le poche offensive sviluppate risultano sterili e al 10 il risultato resta in equilibrio.

Ma al 12’, a seguito di una bell’azione degli ospiti, Girma arriva alla conclusione da dentro l’area. La palla prima sbatte sul palo e poi sulla schiena di Fulignati finendo lentamente in rete.

Il Catanzaro risponde al 20' con D’Andrea che fa tutto da solo sulla desta, si accentra e conclude basso verso il primo palo, ma la sfera impatta sul lato esterno della rete. Due minuti dopo ci prova Iemmello, in girata, trovato in area da Situm, ma la conclusione è debole e Satalino blocca in maniera agevole.

Le Aquile aumentano i giri e al 29’, su un cross proveniente dalla destra la Reggiana rischia una clamorosa autorete con Kabashi che devia di testa e, fortunatamente per i granata, la palla esce di poco al lato.

Nel finale della prima frazione è il Catanzaro a fare di più, tanto possesso palla e fraseggio a centrocampo, ma le occasioni scarseggiano. E dopo due minuti di recupero il primo tempo termina 1 a 0 per gli ospiti.

Secondo tempo

La ripresa inizia come si era conclusa la prima frazione di gioco: il Catanzaro prova a trovare la strada giusta attraverso il possesso palla, mentre la Reggiana ha innalzato un muro davanti a Satalino sul quale impattano i giallorossi.

Al 58’ ci riprova D’Andrea per i giallorossi, ma anche in questa occasione la conclusione è larga.

La partita prosegue senza particolari emozioni con i giallorossi che tengono il pallino del gioco in mano senza però creare pericoli alla difesa ospite. All’80’ il risultato resta invariato.

Nel finale l’assalto delle Aquile. Sfortunate allo scoccare del minuto 90’ con Pierangnolo che salva sulla linea di porta un colpo di testa di Donnarumma a Saltalino battuto. Poi Oliveri da fuori impegna Satalino che devia in corner. Nei minuti di recupero, sempre Oliveri, sempre da fuori area costringe al tuffo l’estremo difensore Granata che anche in questa occasione para. L’ultima occasione è di Biasci di testa, ma la palla è lenta e debole e Catanzaro-Reggiana finisce 1 a 0 per gli ospiti.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli (Oliveri 73'); D'Andrea (Brignola 66'), Pompetti, Petriccione (Sounas 73'), Vandeputte; Iemmello (Donnarumma 84'), Ambrosino (Biasci 46'). All.: Vivarini. A disp: Sala, Antonini, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Sounas, Biasci, Krajnc, Oliveri, Miranda, Donnarumma.

AC REGGIANA 1919 (3-4-2-1): Satalino; Szyminski, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Portanova, Girma (Varela 70'); Gondo (Pettinari 70'). All.: Nesta. A disp: Sposito, Motta, Varela, Cigarini, Reinhart, Libutti. Okwonkwo, Blanco, Pettinari, Antiste, Pajac, Melegoni.

ARBITRO dell'incontro: Bonacina; assistenti: Mondin – Niedda; quarto ufficiale: Renzi; Var: Meraviglia; Avar: Paganessi.

Ammoniti: Veroli (C), Bianco (R).