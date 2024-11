Nessuna restrizione per Catanzaro-Reggiana: tutti i settori dello saranno aperti. Si temeva che quanto accaduto nel post derby avrebbe potuto causare la chiusura completa del Ceravolo ma poco fa la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive è trapelata negli ambienti giallorossi. A confermare il fatto quanto comparso sul sito TicketOne.it (rivenditore ufficiale on line dell’Us Catanzaro) dove si legge che la prevendita per la partita valida per il 28esimo turno di Serie B, in programma sabato 9 marzo, inizierà domani pomeriggio alle 15. Si attende comunque la determina ufficiale dell’osservatorio che dovrebbe arrivare nella mattinata di domani.