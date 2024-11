I due giocatori più attesi, con molta probabilità, non giocheranno la gara di domenica

CATANZARO - Cresce la febbre da derby a Catanzaro come a Reggio Calabria. Cresce l’attesa tra due giocatori in maniera particolare: Simone Masini e Biagio Pagano. Il primo ha riscritto la storia sui tre Colli nella stagione della promozione, ma in riva allo Stretto, non è ancora esploso. Bene ha fatto, invece, Pagano, oggi a Catanzaro, ieri a Reggio. Undici le reti messe a segno con la maglia amaranto nella stagione post retrocessione. Due protagonisti sulla carta, che, però, difficilmente interpreteranno un ruolo principale nella sfida in programma domenica.