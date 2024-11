Una ditta con sede in Toscana avrebbe presentato un’offerta per aggiudicarsi l’appalto del Lotto 1 dei lavori di ammodernamento dell'impianto sportivo. Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità dal Comune

Il primo ostacolo da superare nella corsa che la società dell’Us Catanzaro deve affrontare per disputare il prossimo campionato di Serie B sembra sia stato scavalcato.

Infatti, da quanto si apprende, una ditta con sede in Toscana avrebbe presentato un’offerta per aggiudicarsi l’appalto del Lotto 1 dei lavori di ammodernamento dello Stadio Nicola Ceravolo, quello riguardante il rifacimento del manto erboso.

La prima gara d’appalto era andata deserta e negli ambienti giallorossi le preoccupazioni che le prime gare della prossima stagione in cadetteria non si potessero disputare al Vecchio Militare si stavano facendo sempre più consistenti. In giornata, o al massimo nella mattinata di domani, dovrebbe arrivare l’ufficialità dal Comune di Catanzaro, che dovrebbe rendere pubblici tempi e dettagli dell’appalto.