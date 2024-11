Pareggio più che giusto per quanto visto in campo. Al momentaneo vantaggio di Mulattieri nel finale di primo tempo risponde a inizio ripresa Pontisso. La cronaca della gara

Il rigore battuto e sparato alto da Laurientè ha fatto esplodere di gioia il Ceravolo perché, per quanto visto in campo, le Aquile non meritavano assolutamente la sconfitta: Catanzaro-Sassuolo termina giustamente 1 a 1. Un primo tempo equilibrato con i giallorossi che in un paio di occasioni sfiorano la rete del vantaggio, ma a seguito di una ripartenza micidiale la formazione allenata da Maran, nel finale, va a segno con Mulattieri. Poi però nella ripresa gli uomini di Caserta salgono in cattedre e pareggiano dopo 8 minuti con Pontisso. Nei minuti di recupero Antonini ferma in area Laurientè che era lanciato a rete che però dal dischetto fallisce.

Primo tempo

1' - Il calcio d'inizio è battuto dal Sassuolo.

8' - Primo brivido per la difesa giallorossa, Thorstvedt conclude dal limite ma Pigliacelli è attento e devia in corner.

14' - In giallorossi rispondono con Capitan Iemmello che servito da Biasci sulla destra conclude rasoterra ma Satalino blocca facilmente.

20' - Il Catanzaro ci crede. Petriccione serve in verticale Iemmello che al volo serve Biasci che giungeva dalle retrovie. Il 28 giallorosso controlla e colpisce, sempre al volo. La palla lambisce il palo e si perde sul fondo.

27' - Altra occasione per le Aquile che operano magistralmente nei pressi del limite dell'area neroverde. Il finale vede Iemmello trovare Pagano nel cuore dell'area di rigore che controlla e conclude, ma il tiro, anche in questo caso, esce di poco.

38' - Gol del Sassuolo. Ripartenza neroverde per vie centrali con i giocatori del Catanzaro posizionato male, Boloca serve Mulattieri in area che conclude forte e basso, Pigliacelli prova a intervenire ma la palla passa lo stesso. Catanzaro 0, Sassuolo 1.

45' + 1 - Termina il primo tempo. Catanzaro-Sassuolo 1 a 0.

Secondo tempo

46' - Riprende Catanzaro-Sassuolo.

53' - Gol del Catanzaro, Pontisso pareggia per i giallorossi. Petriccione recupera palla poco dopo il centrocampo, fa un passo e indirizza il pallone verso il cuore dell'area di rigore cercando Biasci che combatte e in qualche modo serve il numero 20 delle Aquile che colpisce a botta sicura e gonfia la rete. Catanzaro 1, sassuolo 1.

54' - Il Catanzaro è voglioso e ci riprova con Biasci che con un destro dal limite va vicinissimo al gol.

64' - Catanzaro sempre più propositivo. Splendida ripartenza gestita magistralmente dalle Aquile che si conclude con il tiro dal limite di Pagano che, però, anche in questo caso esce di poco al lato.

72 ' - Punizione pericolosa battuta dalla destra da Caligara, la conclusione a giro è pericolosa ma si perde di poco al lato e il risultato resta invariato.

87' - Russo fa volare Pigliacelli con un colpo di testa che era indirizzato sotto la traversa della porta giallorossa.

90'+3 - Rigore per il Sassuolo, Antonini ferma Laurientè in area e l'arbitro concede il penalty.

90+4' - Sempre Laurientè sul dischetto che però spara alto e il Ceravolo esplode.

90'+5 - Non c'è più tempo. Catanzaro-Sassuolo termina 1 a 1.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Cerasoli (90'+1' Krajnc); Situm, Pontisso (77' Pompetti), Bonini, Petriccione, Pagano; Iemmello, Biasci (83' Volpe). In panchina: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Koutsoupias, Maiolo, Rafele. Allenatore: Fabio Caserta

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan (85' Paz), Odenthal, Romagna, Doig; Obiang (58' Lovato), Boloca, Thorstvedt (90' Kumi); Bajrami (58' Caligara), Mulattieri (85' F. Russo), Laurientè. In panchina: A. Russo, Scacchetti, Pieragnolo, Miranda, Lipani, Antiste, Bruno. Allenatore: Fabio Grosso

ARBITRO: Marco Piccinini della sezione di Livorno

NOTE: AMMONITI: Thorstvedt, Laurienté, Odenthal, Romagna (S); Pontisso, Petriccione, Antonini (C)