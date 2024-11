Il campionato di Serie B è ufficialmente ripartito ieri sera con la gara Brescia-Palermo. Ma per vedere in campo il nuovo Catanzaro targato mister Fabio Caserta ci vorrà un altro giorno. Infatti i giallorossi scenderanno in campo tra le mura amiche del Ceravolo e dovranno vedersela con il Sassuolo. Si parte alla grande dunque, contro una squadra retrocessa proprio quest’anno dalla massima serie che ha tanta voglia di risalire il più presto possibile.

Caserta: «È la prima partita e faremo di tutto per portare a casa i tre punti»

Mister Fabio Caserta esordirà in un Ceravolo sold out. Nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato: «Sarà sicuramente molto emozionante. È la prima partita e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. I ragazzi si sono preparati molto bene durante la settimana. Sono contento di quello che ho visto in questo giorni. Cercheremo di fare il meglio possibile contro un avversario certamente difficile, ma è la prima di campionato per tutti».

«Sarà difficile perché tutte le squadre, comunque, non hanno ancora il ritmo di gara – ha continuato il tecnico giallorosso –. Servirà molta attenzione, concentrazione. Ci saranno momenti positivi e momenti negativi, dobbiamo essere bravi a sfruttare quelli positivi».

Poi sull’avversario il mister ha detto: «Affrontiamo una squadra che farà di tutto per tornare nella massima serie. L’abbiamo preparata cercando di trovare le giuste soluzioni e di sfruttare al meglio le nostre armi migliori. Domani chiederò alla squadra di unirsi sempre di più nei momenti di difficoltà. Giochiamo in casa davanti a un pubblico spettacolare e dovremo dare il massimo soprattutto per loro».

Il punto sul mercato

E sul mercato: «Sappiamo che manca qualcosa. La società sta lavorando tantissimo per riuscire a completare la rosa ma non è facile. Vediamo cosa accadrà negli ultimi giorni”.

Riguardo l’ultima gara in Coppa Italia contro l’Empoli e in vista della gara di domani, il mister ha affermato: «Al Castellani per 60 minuti abbiamo fatto bene. Poi abbiamo perso la testa e questo non deve accadere».

Qualche problemino per quanto riguarda la formazione: «Situm è stato lontano dal gruppo per qualche giorno, ma è rientrato e si è allenato bene, quindi è utilizzabile. Koutsupias viene da un brutto infortunio, si è allenato solo 10 giorni non è ancora in perfette condizioni».