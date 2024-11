«Abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato, ma la Serie B è strana. Dobbiamo essere concentrati partita dopo partita». Secco, conciso ma chiaro. Stefano Scognamillo, difensore del Catanzaro, titolare inamovibile nell’11 di Vivarini e protagonista di diverse prestazioni di livello nei primi nove turni del campionato cadetto, è intervenuto in conferenza stampa.

«Ho cambiato ruolo – continua rispondendo alle domande dei giornalisti -, l’anno scorso giocavo a sinistra ora a destra e uso il mio piede. Mi sento più sicuro nel portare palla giocando nella zona che più mi compete». Il modulo di mister Vivarini è un 4-4-2 che si trasforma in un 3-5-2 quando si offende e questo lo conferma anche il giocatore nato a San Pietroburgo: «Si tratta di una finta difesa a quattro. Abbiamo un reparto comunque molto importante e siamo molto uniti tra di noi».

Come già detto, un buonissimo inizio quello dei giallorossi che volano attorno alle posizioni alte di classifica (quarti con 18 punti). Ma c’è sempre da migliorare e per Scognamillo c’è bisogno «di non prendere più gol stupidi» e che si lavori affinché «non si verifichino più gli stessi errori».

La conferenza stampa integrale