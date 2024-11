Partita da dentro o fuori per il le aquile giallorosse. La squadra di Alessandro Erra si giocherà l'intera stagione

Potrebbe essere un antipasto play out. Oggi è l'ultima carta che il Catanzaro può giocarsi per tirarsi fuori dagli spareggi per non retrocedere. Possibilità che l'Ischia, prossimo avversario dei giallorossi, non può più permettersi. Gli isolani sono aritmeticamente ai play out.

Anche realizzando sei punti nelle ultime due partite di campionato non riuscirebbe ad evitare la post season. Al massimo potrebbe solo cambiare avversario.

Il Catanzaro è già in terra campana. Partenza anticipata per evitare pressioni esterne e ritrovare concentrazione dopo il ko pesantissimo di domenica. Ventidue i giocatori convocati da Alessandro Erra. Nessuno ha la maglia da titolare garantita. Il trainer salernitano si affiderà a chi da qui a sabato dimostrerà di meritare il posto.

Dall'altra parte del campo mancherà il calciatore più pericoloso dell'Ischia. Il giudice sportivo ha, infatti, squalificato Kanoute per due giornate. Per lui stagione finita e pensiero in meno per i giallorossi.

Sei le sconfitte di fila dell'Ischia. Dieci nelle ultime undici partite. All'andata finì 3-0 per le aquile calabresi. Sfide che chiuse di fatto il momento d'oro del Catanzaro firmato Alessandro Erra, capace di infilare 7 risultati utili di fila. Basterebbe anche una differenza meno netta per incamerare tre punti e sperare nella salvezza.