Il Catanzaro quarto in classifica è pronto a partire per un’altra trasferta importantissima. Infatti, giusto due weekend fa si è disputata la gara contro lo Spezia, al momento terzo in cadetteria, che ha visto le Aquile tornare vittoriose, nel mezzo il pareggio interno con la Reggiana e sabato prossimo la sfida contro la Cremonese che segue in graduatoria a solo una lunghezza di distanza la compagine giallorossa.

Calcio di Serie B. Sabato pomeriggio trasferta difficile per il Catanzaro che se la dovrà vedere con una concorrente diretta senza il bomber

I ragazzi di Caserta stanno vivendo un ottimo momento di forma avendo inanellato 10 risultati utili consecutivi, ma durante la trasferta lombarda ci sarà un assente di lusso. Le Aquile dovranno fare a meno del proprio capitano, dell’uomo più importate della squadra, di Pietro Iemmello, che al momento è il capocannoniere non solo dei giallorossi ma anche della cadetteria con 13 reti messe a segno. Il bomber giallorosso nello scorso match contro gli emiliani ha ricevuto la quinta ammonizione stagionale e per lui è scattata la squalifica.

Sarà un compito non facile per mister Caserta sostituirlo, ma ha a disposizione tanti attaccanti che scalpitano per una maglia da titolare. Biasci è in pole, ma non è l’unico in corsa. Buso è rientrato a pieno ritmo dopo aver smaltito gli acciacchi. Mentre risulta molto improbabile l’ipotesi di due attaccanti di peso è molto difficile che partano titolari Pittarello e La Mantia insieme. Ma con certezza l’allenatore dei calabresi, nelle ore che mancano al fischio d’inizio della partita, riuscirà a capire chi è più in forma e pronto a sostituire Re Pietro.