L'erede di Brevi non è stato ancora trovato. Questa però dovrebbe essere la settimana decisiva per definire la scelta del club giallorosso. Nella rosa dei papabili anche Leonardo Menichini

CATANZARO - Continua la ricerca dell'erede di Brevi in casa giallorossa. Il Catanzaro, oltre a Francesco Moriero, in queste ore sta valutando il profilo dell'ex tecnico di Pisa e Grosseto Leonardo Menichini. Sinora ci sono stati contatti esplorativi fra le parti, ma il nome dell'ex vice di Mazzone è gradito anche alla tifoseria catanzarese per via del passato da calciatore nelle fila delle Aquile.