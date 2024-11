L'allenatore in seconda, per via della squalifica di Fabio Caserta, ha diretto la squadra in panchina. «Abbiamo disputato una grande partita, dopo aver cambiato danto dovevamo solo ingranare»

Una domenica perfetta per il Catanzaro che nella sfida casalinga contro il Sudtirol vince e convince. Un 3-0 senza sé e senza ma, che rilancia la squadra giallorossa in classifica e dà ragione a mister Fabio Caserta, che però non era in panchina a causa di una squalifica. In conferenza stampa si presenta il suo secondo, che lo ha sostituito anche durante il match, Salvatore Accursi: «Oggi abbiamo disputato una grande prestazione, quando queste migliorano poi i risultati arrivano. La nostra è una squadra che ha cambiato tantissimo e c’era bisogna di ingranare. Si sta alzando alche il livello durante la settima e questo è importante. Abbiamo un gruppo qualitativamente elevato, siamo sulla strada giusta».

Sugli infortuni durante la partita Pontisso, Petriccione e Situm, il tecnico specifica che si tratta di «tre piccoli problemi che verificheremo domani, anche perché fra due giorni c’è la partita contro il Pisa».

«La squadra è partita talmente bene da non aavere praticamente problemi. Di loro temevamo i calci piazzati e le ripartenze, ma i ragazzi hanno fatto benissimo», continua Accursi.

Due gol, di cui uno meraviglioso per il capitano: «Iemmello è un valore aggiunto per questa squadra, anzi forse anche per la categoria».

Infine un momento emozionante per tecnico: «Dedico questa vittoria a mio figlio che oggi ha fatto la cresima e non sono potuto essere presente, ma gli avevo promesso un successo e fortunatamente è stato così».