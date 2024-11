I giallorossi segnano le tre reti in un primo tempo che rasenta la perfezione. La compagine calabrese grazie al successo maturato sale in 11esima posizione in classifica con 12 punti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Un Catanzaro impeccabile raccoglie il secondo successo stagionale tra le mura amiche dello stadio Ceravolo stendendo il Sudtirol 3 a 0. Un primo tempo che rasenta la perfezione per i giallorossi che già dai primi minuti hanno mostrato un bel calcio. Infatti dopo appena cinque minuti Pontisso segna la rete dell’1 a 0. Poi al minuto 24’ re Pietro Iemmello tira fuori dal cilindro u gol da cineteca che si candida a essere la rete più bella del decimo turno del campionato di Serie B. Il primo tempo si conclude un’altra volta con Iemmello che si presenta sul dischetto e trafigge Drago. Da segnalare nella ripresa il rigore prima concesso agli ospiti per un presunto contatto di Scognamillo su Rover, poi non assegnato dopo un check dell’arbitro al monitor. Il Catanzaro grazie al successo maturato vola in 11esima posizione in classifica con 12 punti, a pochi passi dalla zona playoff.

Primo tempo

1' - Catanzaro-Sudtirol prende il via, la prima palla è giocata dai giallorossi.

5' - Le Aquile partono alla grande e vanno subito in rete. Pompetti batte un calcio di punizione dalla trequarti verso il palo più lontano dove trova Bonini che fa sponda di testa verso il lato opposto dove c'è Pontisso che trova l'incornata vincente.

15' - Il Catanzaro è padrone del gioco. Possesso palla nettamente a favore dei giallorossi che combinano bene e stazionano praticamente per tutto il tempo nella metà campo avversaria.

22' - Primo squillo degli ospiti che arrivano al tiro da fuori area con Praszelik, ma la conclusione rasoterra, non troppo forte, scivola lentamente verso il fondo.

24' - Catanzaro sulla cresta dell'onda. A seguito di un'azione gestita magistralmente sulla sinistra da capitan Iemmello e Pontisso, il 9 giallorosso da posizione molto defilata, colpisce il pallone di collo pieno dopo un rimbalzo e con un pallonetto di tottiana memoria manda la sfera in rete.

30' - Petriccione esce dal campo per un problema fisico, al suo posto Coulibaly.

40' - Pasticcio dell'estremo difensore del Sudtirol Drago. In uscita ha tutto il tempo di gestire il pallone, ma sbaglia clamorosamente sul pressing di Coulibaly che gli ruba la palla e viene successivamente steso dallo stesso portiere. L'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore.

41' - Sul dischetto si presenta Iemmello che con un tiro potente gonfia per la seconda volta la rete. Catanzaro 3, Sudtirol 0.

45' + 2 - Pochissimo da segnalare nei minuti finali. Il primo tempo di Catanzaro-Sudtirol termina 3 a 0.

Secondo tempo

46' - riprende Catanzaro-Sudtirol con le Aquile in vantaggio 3 a 0.

60' - Ritmi più lenti nella prima parte della ripresa con il Catanzaro che prova, giustamente, a gestire il risultato. Gli ospiti, invece, intontiti non riescono a trovare spazi contro una difesa giallorossa quasi impeccabile.

66' - L'arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti per un presunto contatto di Scognamillo su Rover. Ma il direttore di gara viene richiamato al monitor e dopo un check cambia decisione.

74' - Pigliacelli è decisivo smanacciando su un tiro-cross di Masiello che era indirizzato sotto l'incrocio dei pali evitando così il gol per gli ospiti.

84' - Iemmello per poco non trova la tripletta con una conclusione dal limite che però è troppo centrale sulla quale Drago riesce a intervenire evitando il quarto gol.

90+5 - Non c'è più tempo Catanzaro-Sudtirol termina 3 a 0.

Il tabellino

Catanzaro (4-3-3): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm (Ceresoli 69'), Pompetti, Petriccione (Coulibaly 30'), Pontisso (54' Cassandro), D’Alessandro (54' Pagano); La Mantia (Pittarello 69'), Iemmello. A disp: Dini, Antonini, Koutoupias, Brignola, Pagano, Ceresoli, Biasci, Seck, Buso, Coulibaly, Cassandro, Pittarello. Allenatore Caserta.

SudTirol (3-4-2-1): Drago; Kofler, Pietrangeli, Masiello; Molina, Praszelik (Mrkaj 46'), Arrigoni, S. Davi; Rover, Casiraghi (Zedadka 64'); Odogwu (Crespi 64'). A disp: Arlanch, Theiner, Martini, Crespi, Zedadka, Davi, Ceppitelli, Giogini, Mrkaj, Vimercati. Allenatore Valente.

Arbitro: Santoro di Messina; Assistenti: Massara-Galimberti; Quarto ufficiale: Vingo; Var: Baroni. Avar: Di Vuolo.

Ammoniti: Rover (S), La Mantia (C), Masiello (S).