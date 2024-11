Partita perfetta delle Aquile e risultato tondo: Catanzaro-Turris 2-0. Il match valido per la 33esima giornata del Girone del Sud di Serie C è stato un monologo giallorosso. Le due reti sono arrivate nella prima frazione di gioco: al gol lampo di Vandeputte dopo neanche 40 secondi dall’avvio è seguito quello di un Iemmello ispiratissimo che con certezza è stato il migliore in campo.

La gara è iniziata con tre quarti d’ora di ritardo in quanto si è dovuto attendere l’esito del secondo giro di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra di Torre Del Greco, dopo aver riscontrato alcune positività al Covid. Le Aquile con i tre punti conquistati consolidano il secondo posto in classifica.

Primo tempo

Passano solo 40 e il Catanzaro segna il primo gol. Dopo una combine sull’out di destra, Bayeye mette in mezzo all’aera una palla forte e tesa sulla quale Vandeputte si fa trovare pronto per concludere verso la porta. Il portiere dei campani non riesce a trattenere la sfera che scivola lentamente in rete: al 1’ Catanzaro-Turris 1-0.

Passano altri 10 minuti e le Aquile raddoppiano. Questa volta l’azione si svolge sulla fascia sinistra: Vandeputte scarica una rasoiata in mezzo all’area, Iemmello riceve, controlla in maniera pregevole e conclude come solo i veri bomber sanno fare. Lo Zar esulta per la prima volta sotto una curva Capraro in festa.

Al 29’ viene annullato un gol al centrocampista giallorosso Verna. Il numero 8 del Catanzaro sembra essere, anche se di poco, in posizione di fuorigioco.

La formazione calabrese gestisce ed esprime anche un ottimo gioco nel finale di primo tempo. La Turris si presenta in qualche occasione nei pressi della porta difesa da Branduani senza però creare particolari pericoli.

Clamoroso errore di Fazio al 45’, quando, dagli sviluppi di un contropiede orchestrato magistralmente da Biasci e Iemmello. Ad un passo da Perina, il difensore giallorosso colpisce male e manda la palla sopra la traversa. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Dopo 4 minuti dall’inizio del secondo tempo il Catanzaro si vede annullare un altro gol. Iemmello, ispiratissimo, trovato solo in area di rigore colpisce la traversa con uno splendido pallonetto, sulla ribattuta interviene Carlino che manda in rete, ma l’attaccante giallorosso era finito in offside.

Non c’è due senza tre. Al 53’ Iemmello lanciato in profondità tira in porta e segna, ma il guardalinee alza nuovamente la bandierina. Questa volta appare discutibile la decisione presa dall’assistente, a differenza di quanto accaduto in precedenza.

Il Catanzaro prova in tutti modi a segnare il terzo gol. Ci va vicino al 60’ con Biasci che conclude forte senza pero trovare lo specchio di porta.

Nel finale i padroni di casa addormentano il match e la squadra di Torre del Greco, sfiancata dal palleggio espresso dai giallorossi, non riesce a trovare spazi per creare pericoli in attacco. In pieno recupero Vazquez, dopo una bella progressione palla al piede, entra in area e conclude a giro sul secondo palo ma la palla finisce di poco al lato. Catanzaro-Turris 2-0.

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Gatti; Bayeye (86' Rolando), Verna, Maldonado (64' Cinelli), Carlini (64' Sounas), Vandeputte (77' Tentardini); Biasci (77' Vazquez), Iemmello. A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Martinelli, Welbeck, Bombagi, Bjarkason. Allenatore: Vivarini

Turris (3-5-2): Perina; Sbraga, Di Nunzio, Varutti (58' Zanoni); Ghislandi, Finardi, Zampa, Franco (82' Iglio), Nunziante; Longo, Leonetti (73' Nocerino). A disposizione: Abagnale, Giannone, D'Oriano. Allenatore: Maggiani

Arbitro: Petrella di Viterbo

Marcatori: 1' Vandeputte (C), 11' Iemmello (C)