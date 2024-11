Oltre 400 tifosi all’aeroporto di Lamezia Terme per salutare il ritorno in giallorosso dell’attaccante franco-senegalese, accolto come una star. Ieri il primo allenamento al Poligiovino

CATANZARO - Il Catanzaro è tornato a casa. Nel week end primi allenamenti dei giallorossi sul manto erboso del Poligiovino. Entusiasmo dilagante sugli spalti. Un centinaio di tifosi hanno infatti assistito alle primissime sedute di allenamento che i ragazzi di Checco Moriero hanno sostenuto in città dopo la conclusione del ritiro di Assisi.

La star. Ovviamente l’osservato speciale non poteva non essere Joe Kamara, accolto trionfalmente all’aeroporto di Lamezia Terme al suo arrivo in Calabria. Ad attenderlo al suo arrivo direttamente da Parigi circa 400 tifosi. Bandiere, striscioni e sciarpa al collo, il popolo giallorosso non ha voluto mancare all'appuntamento con Joe, accolto dai tifosi al grido di serie b, serie b. E’ lui la star di questo Catanzaro, la ciliegina sulla torta del mercato giallorosso . Un mercato – dice il direttore sportivo Armando Ortoli – che può praticamente considerarsi chiuso. Entusiasta il presidente Cosentino, sicuro di aver costruito una grande squadra. Il massimo dirigente giallorosso, ambizioso come non mai, auspica ora la grande risposta dei tifosi in termini di partecipazione e affluenza allo stadio. (mf)