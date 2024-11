Il centrocampista toscano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo e si è messo a disposizione di mister Moriero

CATANZARO - La società US Catanzaro comunica di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Pacciardi, che si lega al sodalizio giallorosso con un contratto di un anno, con opzione per il secondo.

Il profilo. L’esperto centrocampista pisano, classe 1983, ha militato nelle ultime due stagioni nelle file del San Marino in prima divisione, collezionando complessivamente 48 presenze e andando a rete 6 volte. In precedenza ha vestito, sempre in prima divisione, le maglie della Carrarese, del Benevento per due stagioni e del Crotone sempre per due stagioni. In passato ha avuto esperienze anche in seconda divisione (due stagioni con il Sansovino) e in serie D (quattro campionati con Cascina Valdera). Il calciatore è già a disposizione di mister Moriero.