Dopo l’esonero di Giorgio Gorgone, il club giallorosso affida la guida tecnica all’ex Bari, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028
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Michele Mignani è il nuovo allenatore dell’US Catanzaro 1929. La società giallorossa ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra al tecnico, chiamato a prendere il posto di Giorgio Gorgone, esonerato dopo la sconfitta per 1-6 contro l’Ascoli.
Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club calabrese fino al 30 giugno 2028. A comporre il suo staff saranno, al momento, il vice allenatore Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco.
La società ha dato il benvenuto al nuovo tecnico e ai suoi collaboratori, augurando loro «buon lavoro alla guida delle Aquile».