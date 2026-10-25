Michele Mignani è il nuovo allenatore dell’US Catanzaro 1929. La società giallorossa ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra al tecnico, chiamato a prendere il posto di Giorgio Gorgone, esonerato dopo la sconfitta per 1-6 contro l’Ascoli.

Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club calabrese fino al 30 giugno 2028. A comporre il suo staff saranno, al momento, il vice allenatore Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco.

La società ha dato il benvenuto al nuovo tecnico e ai suoi collaboratori, augurando loro «buon lavoro alla guida delle Aquile».