Dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto del girone C del campionato di Serie C, il Catanzaro di mister Antonio Calabro si prepara all'esordio nel secondo turno della fase nazionale play off. I gialorossi affronteranno domenica alle 18.00 l'Albinoleffe in trasferta nella gara d'andata dei quarti. Una gara importante che nel doppio confronto potrebbe portare le Aquile a sfidare in semifinale la vincente della sfida Feralpi Salò - Alessandria.

La carica dei 500

Nel frattempo, prima della partenza per la Lombardia gli uomini dei Calabro hanno sostenuto oggi pomeriggio l'ultimo allenamento in Calabria. Il campo di "Giovino" è stato invaso da circa 500 tifosi che, sfidando anche le norme anti-Covid ed i distanziamenti, hanno voluto far sentire alla squadra il loro supporto e la loro vicinanza. Cori, striscioni e fumogeni hanno caricato i giallorossi che domenica scenderanno in campo allo stadio di Gorgonzola contro i bergamaschi. L'entusiasmo dei supporters non è passato inosservato e la società ha voluto dunque ringraziarli attraverso la seguente nota.

Il comunicato

«L’US Catanzaro ringrazia i suoi splendidi tifosi per l’iniziativa spontanea di questo pomeriggio che li ha visti incitare i giallorossi prima dell’allenamento al PoliGiovino. Contestualmente, esprime gratitudine, sin d’ora, a tutti i tifosi del Nord Italia che, da ieri, hanno tempestato di messaggi di incoraggiamento i nostri canali social e che domani saluteranno da vicino la squadra al suo arrivo, alle 15,15, all’aeroporto di Bergamo». E in conclusione: «A tal proposito la società invita questi supporter a rispettare tutte le norme previste dall’attuale momento pandemico, vivendo in piena sicurezza questo momento».