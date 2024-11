Domenica prossima si gioca gara 2 in trasferta con i gioiesi che hanno la possibilità di chiudere la serie e continuare a inseguire il sogno promozione

Il percorso sontuoso della Cestistica Gioiese continua anche nella Gara 1 della semifinale playoff della Divisione regionale 1 calabrese. Dopo una stagione regolare da rullo compressore, il team guidato da coach Polimeni, ha battuto Pianopoli nel match andato in scena al “Palamangione”.

I padroni di casa si sono imposti con il risultato di 60-49, al termine di un match tiratissimo, ma che li ha visti costantemente in vantaggio. La squadra del Pianopoli è rimasta sempre in partita, a pochi canestri di distanza, dimostrando esperienza e determinazione. Si è giocato a ritmi altissimi, palla su palla. Gli uomini del quintetto gioiese sono stati bravi a trovare le soluzioni giuste al momento giusto e a portarsi avanti nella serie. Ancora non c’è nulla di deciso o scontato. La finale è a un passo, ma va conquistata.

I fratelli Travia hanno costruito una formazione, composta da giovani del luogo, che ormai da anni è una certezza nel panorama della pallacanestro regionale. L’ambizione è provare il salto di categoria. Per accedere all’ultimo atto, si dovrà passare dal difficile match di gara 2 in programma domenica prossima in casa del Pianopoli. Di sicuro sarà un’altra sfida entusiasmante tra due compagini di comprovato valore.