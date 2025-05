Niente da fare per l’Inter. A Monaco, nella finale di Champions League, i nerazzurri di Simone Inzaghi escono sconfitti contro il Paris Saint-Germain, che conquista per la prima volta il trofeo continentale.

La finale si sblocca al 13’: Achraf Hakimi, servito nell'area piccola da Doué, era tenuto in gioco da Dimarco. Parigini in vantaggio al secondo tiro in porta. Il raddoppio arriva al 20’: palla sporcata da Dimarco, ma il gol è decisamente di Doué. Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio del PSG.



Il tris nella ripresa. Al 64 Vitinha serve Dembélé in verticale, questi prova il tacco per il compagno e Sommer è battuto per la terza volta. L’Inter affonda. Il poker è di Kvaratskhelia. Il georgiano ex Napoli, lanciato in contropiede da Dembélé, tiene il suo sinistro basso e questa volta non sbaglia. Al 89’ Mayulu chiude i conti. Senny Mayulu, appena entrato, triangola in area con Barcola e solo davanti a Sommer mette dentro il quinto gol. Un 2006 a segno in finale di Champions a 19 anni e 14 giorni.

Finisce così il sogno dell’Inter di riportare in Italia la “Coppa dalle grandi orecchie”, che manca dal 2010, quando proprio i nerazzurri trionfarono al Bernabeu contro il Bayern Monaco.

La squadra milanese incassa così la seconda sconfitta in finale nel giro di due anni, dopo quella del 2023 a Istanbul contro il Manchester City. Anche stavolta, l’epilogo è amaro. L’Inter, partita dal quarto posto nella nuova League Phase, aveva eliminato Feyenoord, Bayern e Barcellona in una cavalcata che aveva riacceso l’entusiasmo. Ma il PSG ha spezzato il sogno nerazzurro. I parigini, alla seconda finale della loro storia dopo quella persa nel 2020, entrano finalmente nell’élite del calcio europeo e coronano il progetto qatariota iniziato nel 2011.

Per il calcio italiano è invece l’ennesima occasione mancata. Tre finali di Champions perse nelle ultime dieci stagioni (due della Juve, una dell’Inter), mentre i successi restano confinati a Europa e Conference League. Ma la Champions, ancora una volta, resta lontana.