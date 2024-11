Si è chiusa alle ore 20 dell'1 settembre la finestra estiva del calciomercato. Con le diretta del network LaC, anche quest'anno una lunga maratona per seguire gli ultimi movimenti di mercato delle squadre calabresi direttamente dallo Sheraton Hotel di Milano, sede delle trattative. Collegamenti all'interno dei tg, sui social e due speciali appuntamenti, hanno caratterizzato le ultime 48 ore delle trattative.

Venerdì 1 settembre

19.18 - Calciomercato Cosenza, avanti tutta su Forte

L'attaccante di proprietà dell'Ascoli, Francesco Forte, è diventato l'obiettivo numero uno per l'attacco del Cosenza ad un'ora dal gong.

18.51 - Crotone, un arrivo e un'uscita

La società pitagorica ha preso Andrea D'Errico dal Bari. In uscita Mondonico, che si trasferisce al Renate

18.00 – Canotto ufficialmente al Cosenza. Finotto e D’Urso ceduti alla Triestina

Tre operazioni ufficializzate dal Cosenza. Una in entrata, ovvero quella di Gigi Canotto preso in prestito con diritto di riscatto dal Frosinone, e due in uscita. Vanno vai Christian D’Urso e Mattina Finotto in direzione Trieste, in Serie C.

16.30 -Il Cosenza rilancia per Simy. Ma il calciatore non è convinto

Il Cosenza prova a completare l’attacco. C’è il rilancio per Nwkanko Simy da parte dei lupi. Arriva l’ok anche dalla Salernitana. Ma per ora il nigeriano non è convinto della destinazione rossoblù.

14.20 – Accordo tra D’Urso e la Triestina

Sembra che questa volta l’assalto a Christian D’Urso da parte della Triestina stia per andare a segno. Accordo con il Cosenza che incasserebbe una cifra molto alta in caso di promozione degli alabardati in B.

13.18 - Calciomercato Cosenza, colpo Canotto a sorpresa

Il fantasista ad un passo. L'operazione si sta chiudendo proprio in questi minuti

12.10 - Calciomercato Crotone

Branduani e Schirò in uscita: i due calciatori vicini al Lecco

12.02 - Calciomercato Cosenza, ecco il colpo di scena

Congelato l’affare Scheidler. In stand-by il passaggio dell'attaccate dal Bari ai Lupi

11.53 - Nella sede del calciomercato c'è anche Taibi

Allo Sheraton è arrivato anche l’ex diesse della Reggina Massimo Taibi

11.51 - Catanzaro, Curcio piace anche al Benevento

In mattinata la società giallorossa sta trattano con i Sanniti. Il calciatore interessa anche al Pescara

11.24 - Calciomercato Serie B

Brescia, per la difesa piace Falasco dell'Ascoli, contatti fra le parti

10.26 - Nuovo acquisto per il Catanzaro

Arriva Kevin Miranda dal Sassuolo: depositato contratto

10.21 - Cosenza, occhio a Florenzi

Sul centrocampista oltre al pressing di Palermo e Pisa, c'è anche il Frosinone.

10.09 - Calciomercato Serie B

Il Bari prende Aramu e forse Forte dall'Ascoli, superato Okaka nelle preferenze

09.21 - Poche ore alla chiusura del mercato estivo

07.30 - Cosenza, c’è la pista Roberto Inglese del Parma

Aurelien Scheidler potrebbe non essere l'unico innesto sulla prima linea rossoblù. Contatti con il centravanti degli emiliani

Giovedì 31 agosto

22.10 - Agostinelli verso il ritorno a Cosenza

Il centrocampista Vittorio Agostinelli, proprietà della Fiorentina, è ad un passo dal ritorno in maglia rossoblù. I viola hanno accettato di darlo nuovamente in prestito al Cosenza

20.45 - Scheidler verso la firma con il Cosenza

Aurélien Scheidler (’98), al netto di clamorosi colpi di scena notturni, sarà il prossimo centravanti del Cosenza che ha chiuso l’operazione di calciomercato. Chiusi in stanza fino alle 19,30 i suoi agenti e il ds de Bari Polito hanno definito l’affare.

18.10 - Catanzaro, Curcio in uscita verso Pescara

Si è concluso l'incontro tra il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini e quello del Pescara Daniele Delli Carri. Al centro dell'incontro la questione legata all'attaccante di proprietà giallorossa Alessio Curcio che sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia biancoazzurra.

17.40 - Catanzaro, ufficializzato il prestito di Kevin Miranda

Ufficializzato il trasferimento al Catanzaro del giovane di proprietà del Sassuolo Kevin Miranda. Scambio di documenti tra le due società.

17.15 - Cosenza, l'affare Borrelli potrebbe sfumare

16.30 - Il ds del Catanzaro Magalini a LaC: «Abbiamo creato un mix con i giovani, la B richiede questo»

Il dirigente dei giallorossi ha commentato la spettacolare prestazione di ieri della compagine calabrese e ci ha concesso una battuta sul derby col Cosenza: «Spero non sia vietato ai tifosi».

15.30 - Catanzaro, Bombagi e Welbeck in uscita

A meno di clamorosi colpi dell'ultimo minuto le trattative del Catanzaro riguardano solo le uscite. Bombagi e Welbeck ai saluti. Anche Curicio interessa a diversi club.

15.00 - Crotone: ufficiale Loiacono

L'indiscrezione di questa mattina è stata confermata: Giuseppe Loiacono è un nuovo calciatore del Crotone. Lo ha annunciato la società pitagorica con la seguente nota.

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Loiacono. Il difensore pugliese, nato a Bari il 6 ottobre 1991, porta esperienza e affidabilità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta quasi 200 presenze nei professionistici e anche due promozioni in B con Foggia e Reggina. Il neo calciatore pitagorico, che ha già raggiunto i nuovi compagni e prenderà parte alla trasferta di Catania, ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2025. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Giuseppe!»

14.20 - Cosenza vicinissimo a Borrelli

Mancherebbe poco per la conclusione della trattativa che riporterebbe l'attaccante Gennaro Borrelli al Cosenza. La punta, lo scorso anno a Frosinone è corteggiato anche dal Brescia

13:35 - Calciomercato Serie B

La ternana potrebbe chiudere per Michele Camporese, svincolatosi dalla Reggina. Nella trattativa sorpassato l'Ascoli.

Ore 13.09 - Brescia e Cosenza si sfidano per l'attaccante

Sul centravanti del Frosinone Borrelli c'è anche il Brescia. Il Cosenza segue da vicino la pista, pur sapendo che sarà uno dei pezzi pregiati di queste ultime ore

Ore 12.35 - Crotone: piace Loiacono

Il difensore Giuseppe Loiacono è tra gli obiettivi del Crotone. Il calciatore dopo essersi svincolato d'ufficio dalla Reggina potrebbe restare in Calabria trasferendosi nella città pitagorica.

Ore 1 2:02 - Calciomercato Serie B

Colpo in attacco per la Reggiana: dalla Cremonese arriva Gondo. L'Ascoli prende l'attaccante Nestorovski e cede in prestito il centrocampista Di Tacchio al Sudtirol.

Ore 11.45 - Cosenza: almeno due pedine in ingresso

Sono almeno due le pedine che il Cosenza proverà a prendere negli ultimi due giorni di calciomercato. Per il centravanti si fanno i nomi di Simy della Salernitana e di Borrelli del Frosinone. Pista calda l'esterno offensivo Improta del Benevento. Serve anche un terzino, tocca a Gemmi.

Ore 11.38 - Reggina: svincolati tutti i calciatori amaranto

Dopo la definitiva esclusione dalla Serie B, certificata nel tardo pomeriggio di ieri dal Consiglio di Stato, arriva lo svincolo d'ufficio per tutti i tesserati della Reggina. Ecco la nota.

Ore 11:32 - Calciomercato Serie B

La FeralpiSalò avrebbe chiesto Helgason al Lecce. I salentini avrebbero però rifiutato la proposta. Il Lecco ha invece già annunciato l'ex difensore del Monza, con trascorsi anche a Crotone Luca Marrone.

Ore 11.24 - Attesi allo Sheraton i direttori sportivi di Cosenza, Catanzaro e il dg del Crotone

Penultima giornata di calciomercato allo Sheraton Milano San Siro in attesa del gran finale di domani. Presenti il direttore sportivo del Bari Ciro Polito, ancora a caccia di rinforzi per la squadra biancorossa, e diversi operatori di mercato. Attesi anche i direttori sportivi di Cosenza (Gemmi), Catanzaro (Magalini) e il dg del Crotone.

