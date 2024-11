Le due squadre tirano un sospiro di sollievo. Arriva il sì definitivo del consiglio federale

Vibonese e Reggina ufficialmente ripescate. Saranno dunque quattro le società calabresi presenti in terza divisione nel girone C. Si tratta di Catanzaro, Cosenza e le due new entrya. La notizia ufficiale arriva direttamente da Roma, dal Consiglio Federale durante il quale sono state esaminate tutte le domande di ripescaggio pervenute.

Reggina ripescata, la soddisfazione del sindaco Falcomatà



Gli amaranto, dopo un anno, riabbracciano i Professionisti. Per la Vibonese, si conclude invece l’ avventura tra dilettanti ed eccellenza.

Si aggiungono: Albinoleffe, Fano, Fondi, Forlì, Lupa Roma, Melfi, Olbia, Racing Roma, Taranto. Esclusa la Cavese.