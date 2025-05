Si è chiusa con successo la quarta edizione della Cronoscalata “Parenti – Bocca di Piazza”, manifestazione ciclistica organizzata dall’ASD AbraCalabria, valida come prova unica del Campionato Regionale FCI. Un evento partecipato e impreziosito da un tracciato interamente rivisitato che ha messo alla prova gambe e resistenza dei tanti atleti presenti, provenienti anche da fuori regione.

A imporsi nella classifica assoluta è stato Angelo Gencarelli (ASD Gigabike), che ha tagliato il traguardo in 20 minuti e 27 secondi. Alle sue spalle Paolo Patti (Pianopoli Bike Team) e Domenico Sità (GS Chiattinese), entrambi sotto i 22 minuti.

La giornata è stata aperta con un momento emozionante: la figlia di uno dei membri fondatori dell’ASD organizzatrice ha dato il via simbolico alla gara. Un gesto carico di significato, dedicato al padre ciclista che lotta da mesi per la sua salute.

Tra i vincitori di categoria, spiccano nomi come Sanò Angelo (ELMT), Gencarelli Angelo (M1), Patti Paolo (M2), Aloe Marco (M3), Catucci Giuseppe (M4), Avolio Michele (M5), Vivere Giovanni (M6), Marinaro Salvatore (M7), Marino Alberto (M8), e Di Pino Emilio (M9). L’evento, valido come prova unica del Campionato Regionale FCI, ha visto anche l'assegnazione dei titoli regionali a atleti del calibro di Palermo, Sità, Giglio, Aloe, Brogno, Avolio, Fortuna, Marinaro, Morrone, e Filomia. Tra le società, successo ex aequo per ASD Anzianotti e Pianopoli Bike Team.

La manifestazione si è conclusa in località Bocca di Piazza, nel comune di Parenti, punto strategico dell’altopiano silano attraversato dalla Ciclovia dei Parchi e dalla Ciclovia Reventino-Savuto. Oltre alla partecipazione di atleti provenienti da tutta la Calabria, la gara ha attratto ciclisti da fuori regione, dimostrando l'interesse crescente per eventi di questo tipo.