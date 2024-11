La gara è stata presentata questa mattina dalle associazioni Ciclofficina Tr22O, Asd Kroton Cycling, Uisp e amministrazione comunale

Ritorna domenica 25 marzo il trofeo “Città di Crotone”, una gara in bicicletta organizzata dalle associazioni Ciclofficina Tr22O e Asd Kroton Cycling in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Uisp. Una competizione che si ripropone a distanza di pochi mesi dalla prima edizione, tanta la voglia di tornare in sella alle bici da parte dei crotonesi e non solo, visto che parteciperanno anche ragazzi dagli altri capoluoghi calabresi.

Saranno in totale più di cento a pedalare tra le vie di Crotone, in un percorso che partirà da viale Regina Margherita per arrivare in zona stadio per poi tornare al punto di partenza; una gara a circuito di circa 3 kilometri, da ripetere per quindici volte, per un totale di una cinquantina di kilometri totali. Saranno due i gruppi a partire: il primo riguarderà il target d'eta compreso tra i 18 e i 44 anni, l'altro dai 45 in su. La particolarità di questa seconda edizione è che sarà tappa ufficiale del campionato regionale circuito Uisp.La manifestazione è stata presentata questa mattina dagli assessori comunali Caterina Caccavari e Giuseppe Frisenda – rispettivamente ai Quartieri e allo Sport – dai presidenti di Ciclofficina e Asd Kroton Cycling Giuseppe Aiello e Antonio Suppa.