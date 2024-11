Il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) vince al fotofinish la terza tappa del Giro d'Italia 2024. Nella tappa per velocisti, la Novara-Fossano (166 chilometri) il trentunenne della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo l'italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), tra i favoriti della vigilia, e l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

In una frazione dai ritmi blandi il finale conferma il grande spettacolo di questa parte iniziale dell'edizione 107 del Giro. I due sfidanti per la vittoria finale, la maglia rosa slovena Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) e l'inglese Geraint Thomas (Ineos Grenadier) hanno rischiato di far saltare il banco a tre chilometri dal traguardo. Un attacco ripreso dal gruppo con Merlier che beffa di pochi centimetri Milan, che si deve accontentare del secondo posto davanti a Girmay e del traguardo intermedio di Masio. Lo sloveno Pogacar si conferma maglia rosa con i distacchi immutati in classifica. Domani andrà in scena la quarta tappa, Acqui Terme-Andora (190 chilometri) che potrebbe aprirsi a scenari anche meno scontati dello sprint a gruppo compatto.