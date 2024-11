Si segna leggermente di meno rispetto allo scorso campionato, ma in Eccellenza alla seconda di ritorno è stata toccata la quota dei 300 gol complessivi messi a segno. Alla diciassettesima della passata stagione si era arrivati a 311. Siamo quindi a -11 rispetto al passato, sia pur con una gara da recuperare (Paolana vs Rende il prossimo 24 gennaio). Ad ogni buon conto, la classifica dei bomber saluta il ritorno al gol di Fioretti del Soriano, anche se la sua rete non è servita per portare punti alla propria squadra. Fatto sta che il centravanti rossoblù raggiunge in vetta Mateucci, il quale ha lasciato il campionato e la Calabria. Bene anche Condemi, centrocampista e trascinatore del Cittanova, arrivato a 8 reti, proprio come Crucitti del Sambiase: entrambi si ritroveranno domenica prossima al Renda per un confronto che si annuncia interessante.

Classifica marcatori (prime posizioni)

11 reti: Fioretti (Soriano, 4), Mateucci (Stilomonasterace, 6)

9 reti: Catania (Vigor Lamezia)

8 reti: Condemi (Cittanova, 3), Beceiro (ReggioRavagnese), Crucitti (Sambiase, 1)

5 reti: Mazzotta 4 rig., Mosciaro (Rende), Spanò (Vigor Lamezia, 3 con il Cittanova)

4 reti: Alegria, Tossi (Bocale), Infusino (Cittanova), Ferracci, Petrone 1 rig. (Dgs Praia Tortora), Maesano (Isola Capo Rizzuto, 1), Barbieri M., Nicoletti (Morrone), Militano 1 rig. (Palmese), Iania, Umbaca (Sambiase)