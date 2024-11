Anche per Antonio Russo è arrivata quota 100. Ma qui si tratta di un traguardo che non ha alcun riferimento all’accesso alla pensione, tutt’altro, anche perché il forte centravanti dell’Isola Capo Rizzuto è in piena efficienza e, non a caso, è al comando nella classifica marcatori del campionato di Eccellenza. Ed è proprio in questo torneo che il centravanti catanzarese, classe 1989, è entrato a far parte del club dei centenari, avendo toccato questo traguardo domenica scorsa, in occasione della partita vinta dalla sua squadra contro l’Acri.

Per Antonio Russo, quindi, 100 reti nel massimo campionato dilettantistico calabrese, messe a segno in 160 partite. Una media consistente, realizzata con le maglie di Cutro, Sersale, Vigor Lamezia, Cotronei e Isola Capo Rizzuto. In Eccellenza per Russo una promozione con il Sersale nella stagione 2015/16 e la vittoria della classifica marcatori, sempre con la squadra catanzarese, nel 2019/20, giocando appena 18 partite (sei le ha saltate per infortunio e altrettante non si sono giocate per il covid). In quella stagione ben 22 reti e una condizione di forma strepitosa: stava volando e avrebbe abbattuto senza problemi il muro dei 30 gol. In questo torneo non è mai sceso, a livello di squadra, al di sotto dell’8° posto.

I numeri in Eccellenza

Per Russo, quindi, 160 presenze e 100 reti in Eccellenza nella stagione regolare, escludendo quindi play off e spareggi. Ha iniziato nel 2014/15 con il Cutro (29 presenze e 16 reti). L’anno dopo a Sersale 27 partite e 17 gol. A dicembre del 2016 approda alla Vigor Lamezia e fa 4 gol in 14 partite. Nella stagione successiva torna in doppia cifra con il Cotronei (25 presenze e 16 centri). Nel 2018/19 breve parentesi a Isola (9 gare e 2 gol). Torna protagonista nella già citata stagione 2019/20 a Sersale (18 incontri e 22 volte a segno). Quindi ecco il torneo “mini” ancora a Sersale (5 gare e 2 gol). La passata stagione ritorna in giallorosso a dicembre e fa 16 presenze e 10 reti. Adesso, con la maglia dell’Isola Capo Rizzuto, è a 17 gare giocate con 11 gol. Il totale fa, pertanto, 160 presenze e 100 timbri targati Antonio Russo, che viaggia così ad una media di 0,60 gol a partita. In Eccellenza, per Russo, anche 21 sostituzioni fatte e 24 avute, 2 espulsioni subite e 4 giornate di squalifica. Adesso, nel mirino del bomber catanzarese, c’è la conquista del titolo di miglior marcatore dell’Eccellenza edizione 2022/23.